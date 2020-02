Kraj sčítá škody po zastavení dostavby chebské nemocnice, ztrácí miliony

„V tuto chvíli je vyfakturováno penále asi 82 milionů, ty budeme po zhotoviteli požadovat. Pokud nezaplatí, obrátíme se na soud,“ uvedl náměstek hejtmana Dalibor Blažek. To však podle jeho slov není konečná suma.

Další peníze stojí kraj například přepracování dokumentace. „Máme nabídku od projektové kanceláře na přibližně 1,5 milionu korun, něco bude stát technický dozor a předpokládáme, že vzrostou i náklady na dokončení. Situace ve stavebnictví se změnila, a tak budou jistě vyšší než v roce 2017, kdy se původní zakázka soutěžila. Škody způsobené tím, že stavba nebyla dokončena v termínu, bude kraj samozřejmě po zhotoviteli požadovat,“ doplnil Blažek.

Problémy má i samotná chebská nemocnice, která měla už loni v prosinci pracovat v plném nasazení. „V chebské nemocnici je přibližně 300 lůžek, jenže kvůli rekonstrukci jich funguje jen asi 200. Provoz nemocnice tak vytváří ztrátu. Podle vyčíslení Karlovarské krajské nemocnice, pod kterou chebské zařízení spadá, je to přibližně osm milionů korun měsíčně,“ podotkl Blažek.

Mluvčí nemocnice Vladislav Podracký připomněl, že situace je nepříjemná také pro personál, který pracuje v omezených prostorách. „Přináší to i organizační problémy. Musíme se s tím vypořádat,“ řekl.

Od smlouvy jsme odstoupili první, tvrdí konsorcium

Sdružení firem ESB-VCES Nemocnice Cheb, za které jedná společnost Energie – stavební a báňská a.s., se však prostřednictvím mluvčího Karla Samce brání.

„Žádnou škodu jsme nezpůsobili. Vyčísleny byly smluvní pokuty, které ale dle našeho názoru nemají právní oporu. Kraj je totiž vztahuje ke svému odstoupení od smlouvy v listopadu 2019. Jenže už 3. července 2019 jako první odstoupilo od smlouvy konsorcium ESB-VCES, aby tak eliminovalo kupící se rizika při zjevné neochotě kraje domluvit pro obě strany přijatelné podmínky dokončení celé stavby. Smluvní vztah byl tedy ukončen už 3. července, a nikoli až v listopadu 2019,“ řekl Samec.

Doplnil, že naopak to byl kraj, kdo způsobil škody zhotoviteli. „Řadu měsíců nebylo možno řádně pokračovat ve stavbě z důvodu vad v projektu a nedostatečné součinnosti objednatele a investora,“ argumentoval mluvčí.

Ten také uvedl, že v dokumentaci bylo bezpočet vad včetně nereálných termínů dokončení jednotlivých etap.

„Kraj jsme na to opakovaně už od počátku výstavby upozorňovali, ovšem bez výsledku. Pokud se týká provozu nemocnice, zde naopak konsorcium umožnilo její provoz už při dokončování stavebních prací, aniž k tomu bylo smluvně povinno. Hovořit o tom, že byla způsobena škoda, je absurdní. Spíše je to záminka, jak se vymluvit na to, že provoz nemocnice je ztrátový dlouhodobě,“ naznačil.

Podle jeho slov společnost stále zvažuje účast v novém výběrovém řízení na dostavbu nemocnice, které kraj plánuje na duben. „Rádi bychom započatou práci dokončili, ovšem již na základě opraveného projektu, který by měl být podkladem pro novou soutěž,“ dodal Samec.

Kraj chce co nejdříve v dostavbě pokračovat. Do konce února by měl být přepracovaný projekt, pak budou následovat další kroky. „Jde o to, aby se z projektové dokumentace vypustilo to, co už je hotové, a zůstalo v ní jen to, co je třeba dokončit. Pak budeme mít k dispozici podklady pro přípravu a vyhlášení nového výběrového řízení. To musí schválit orgány kraje, což bude zřejmě koncem března, a začátkem dubna bychom soutěž mohli vyhlásit. Byli bychom rádi, kdybychom mohli v červnu podepsat smlouvu, ale uvidíme, zda se to podaří, zda nenastanou nějaké obstrukce,“ načrtnul další postup Blažek.