České „Štěstí“ bralo stříbro, světovým šampionem v míchání drinků je Rakušan

Českou republiku zastupoval Vítězslav Cirok, barman karlovarského Grandhotelu Pupp. „Je to výzva,“ řekl na pódiu před tím, než se pustil do přípravy svého drinku, který pojmenoval Happiness, tedy Štěstí.

Výzvou podle něj je samotná příprava receptury na nealkoholický drink. Ingredience, které do ní zahrne, totiž musí být běžně dostupné. Jedna z těch, které zvolil on, byl nektar z plodů téměř zapomenuté kdouloně.

„Při přípravě vzniklo hodně verzí drinku. Ani nevím kolik. Ale tahle je určitě nejlepší,“ vzkázal směrem k porotě karlovarský barman.

Hlavní cenu a deset tisíc dolarů ovšem český reprezentant nezískal. Vavříny přisoudila jury rakouskému barmanovi Stefanu Hanederovi, který zabodoval s koktejlem nazvaným The 5 Elements (5 prvků). „Soutěže jsem se zúčastnil už čtyřikrát. V posledních dvou ročnících jsem se umístil vždy na druhém místě, takže jsem tvrdě trénoval a připravoval se, abych dosáhl na první místo. A teď se to konečně povedlo. Mám obrovskou radost! Určitě to pořádně oslavím,“ řekl vítěz.

Vítězslav Cirok skončil jen o stupínek pod vítězem z Rakouska. Bronz získal Alvis Cimža z Lotyšska.

Vítězný drink

The 5 Elements Ingredience:

– Mattoni Grand perlivá 10 cl– Nealkoholický karibský rum Rick 4 cl

– Pasterizovaný vaječný bílek 15 g

– Mix chilli a šafránu 0,2 g

– Supasawa 1,5 cl

– Sirup Monin s příchutí jablečného koláče 1,5 cl Ozdoba:

Rajčatová stopka, jablko Golden delicious, kurkumový kouř (kurkuma a suchý led) Postup přípravy:

Všechny ingredience kromě Mattoni nalijeme do shakeru s ledem a pečlivě protřepeme. Směs přes sítko přelijeme do sklenice s ledem, dolijeme Mattoni perlivou a ozdobíme.

Úkolem všech soutěžících bylo v limitu šesti minut umíchat svůj soutěžní drink, jehož nedílnou součástí musela být podle pravidel minerální voda Mattoni.

Letošní ročník soutěže opět dokázal, že naše minerální voda je skvělým základem každého drinku,“ uvedl po skončení 24. ročníku Mattoni Grand Drink Ondřej Postránský, ředitel strategického marketingu společnosti Mattoni 1873.

Podle Aleše Svojanovského, prezidenta České barmanské asociace, jsou nealkoholické drinky v posledních letech v kurzu, což je dané i trendem snižování spotřeby alkoholu.

„Tomu se přizpůsobují i jeho producenti, uvedl prezident. Není tak výjimkou, že se v drincích, které jsou nyní aktuálně „in“ objevují i přísady, jako je například nealkoholický karibský rum, který letos pomohl k vítězství právě rakouskému barmanovi.

Hlavní devízou úspěšného drinku je však podle ředitele soutěže Miroslava Černíka jeho atraktivita. Ta musí z nápoje čišet na první pohled. „Ať už barvou, tvarem sklenice, v níž barman nápoj servíruje, nebo třeba ozdobou. Zákazník by na něj měl dostat chuť už od pohledu,“ řekl k jednomu z aspektů při posuzování jednotlivých nápojů Černík.

Mattoni Grand Drink je celosvětově uznávaná barmanská soutěž s více než dvacetiletou tradicí. Letošní 24. ročník je zároveň pojedenácté pořádán jako oficiální Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů pod záštitou Světové barmanské asociace. Ta jej dokonce podle ředitele soutěže dává jako vzor. Mezinárodní asociace barmanů sdružuje 64 zemí světa.