Začal prodej lístků na filmový festival, fanoušci čekali i šestnáct hodin

Řada lidí tu čekala přes šestnáct hodin, jen aby nemuseli strávit dalších pár hodin ve frontě. Sám o tom nejlépe ví i osmnáctiletý Daniel z Košic.

„Přijel jsem do Karlových Varů kolem 6. hodiny večer a o dvě hodiny později jsem dorazil do Thermalu. Čekám tady už třináct hodin. Jeli jsme do Prahy na školní výlet a všichni se vraceli zpět do Košic. Já jsem si objednal autobus a jel na opačnou stranu, do Varů. Rád bych viděl film Zločiny budoucnosti, který se promítá v sobotu v 10 hodin večer, a pokud to vyjde, tak bych se rád podíval i na Trojúhelník smutku od Rubena Östlunda,“ řekl Daniel.

Jeho rozpočet na festival je zhruba pět tisíc korun. „Karlovy Vary jsem letos navštívil podruhé a ještě dnes za mnou přijede rodina, takže jsme to pojali jako rodinný výlet. Moc se mi tu líbí, festival je úžasný a vyplatí se na něj jet podívat,“ komentoval situaci David.

S přibližující se devátou hodinou ranní, kdy se měly pokladny otevřít, se zvětšovala i fronta, která měřila již několik desítek metrů.

„Dorazil jsem z Prahy dnes v půl páté ráno. Vzal jsem si spacák a ještě se trošku vyspal. Když jsem přišel do Thermalu, tak tu čekalo nad dvě desítky lidí. Jezdím na festival už od roku 1992, takže letos již třicet let. Prvních deset ročníků jsem na lístky frontu nečekal, a ač je to někdy opravdu dlouhé, tak to za to stojí. V sedm ráno mě probudili přátelé. Těším se na filmy ze středního východu a z Izraele,“ sdělil další z fronty Pavel Dvořák.

Eliška, která festival navštívila již po páté, si pamatuje minulý ročník, kdy přes den byla třicetistupňová horka a večer pouhých pět. „Čekáme tu čtrnáct hodin. V ranních hodinách nám přinesl někdo lahev vína, nevíme, o koho šlo, ale bylo to od něj milé. Čekání nám to zpříjemnilo. Jakmile koupíme lístky, tak jdeme postavit stan na Rolavu,“ řekla Eliška s úsměvem na tváři.

Na místě byly dvě fronty u otevřených pokladen. Od zítřka se budou lístky prodávat u 25 kas. Základní vstupenka letos stojí 100 korun a zlevněná 70 korun.