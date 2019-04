Prémiové značky aut na radnicích často střídají levnější škodovky

Zářným příkladem jsou Karlovy Vary, kde prémiové značky střídají škodovky. „Vozy pro primátorku a náměstky jsou za zenitem,“ potvrdil náměstek Petr Bursík.

Mercedes a „bavorák“ tak brzy z magistrátních garáží zmizí. Zatímco mercedes už má najeto přes 300 tisíc kilometrů, stav tachometru mnichovského expresu se blíží 200 tisícům. Náklady na údržbu se tak radnici neúměrně prodražují.

Vzhledem k tomu, že v rozpočtu Karlových Varů už jsou několik let vyčleněné peníze na nákup nových aut pro nejužší vedení, radnice vozový park obnoví.

„Primátorka bude mít k dispozici Škodu Superb, náměstci dostanou Škodu Octavia,“ přiblížil náměstek generační obměnu vozů. „Měli jsme sice nabídky i na luxusnější vozy, jejich provoz je ale dražší,“ konstatoval Bursík. Za obě nová auta radnice zaplatí 1,6 milionu korun.

Na českou značku spoléhají i v Sokolově. Starostka a oba místostarostové jezdí ve Škodě Superb, pracovníci odborů pak mají k dispozici tři Škody Octavia. „Máme celkem osm vozů,“ řekl mluvčí radnice Vladimír Meluzín.

Většinu z nich tvoří auta domácí provenience, výjimkou je Suzuki Vitara, kterou využívají pracovníci odboru životního prostředí a krizového řízení. „Cenově vycházela lépe než obdobné vozy domácí produkce,“ vysvětlil mluvčí.

Sokolov mění svůj vozový park podle stáří, nájezdu kilometrů a technického stavu. „Vloni jsme obměnili tři auta. Aktuálně nejstarší je Škoda Roomster z roku 2006,“ doplnil Meluzín.

Stáří a nájezd je rozhodujícím kritériem pro obměnu i v Chebu. „Teď ale máme relativně nová auta,“ konstatovala mluvčí města Simona Liptáková. V garážích radnice tak nyní stojí Škoda Superb a dvě Mazdy 6.

„Vozidla nakupujeme výběrovým řízením,“ vysvětlila mluvčí. Služební auta mají k dispozici starosta, oba místostarostové a tajemník. „Berou si je podle rozpisu a potřeb,“ doplnila Simona Liptáková.

Bublava má i traktor. Ten se na horách hodí

Ne všude ovšem mohou starostové počítat s tím, že v pravidelných intervalech nakoupí nové stroje. V Bublavě na Sokolovsku, která se už dlouhá léta potýká s obrovským dluhem, jezdí ve tři roky staré Škodě Fabia. „Obec má i traktor. Ten se na horách hodí,“ uvedla starostka Monika Hrádková.

S obměnou v nejbližší době nepočítá. „Vzhledem k tomu, že stále splácíme třináctimilionový dluh, není to na pořadu dne. Jsme rádi, že máme relativně nové auto. To bude sloužit, dokud to bude možné,“ dodala starostka. Bublava se do finančních problémů dostala kvůli nikdy nezrealizovanému megalomanskému projektu aquacentra.

Ještě hůř je na tom radnice v Pramenech, které kvůli nezdařenému projektu stáčírny minerálních vod dluží několik desítek milionů. Úředníci nemají k dispozici žádné auto. A starostka Michala Málková vyřizuje všechny služební povinnosti za volantem svého. „Náklady na jeho provoz i amortizaci si platím sama. Obec mi nedává vůbec nic,“ dodala starostka.