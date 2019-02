Karlovarské minerální vody žalují Prameny kvůli prodeji pozemků věřiteli

Okresní soud v Chebu v této souvislosti vydal předběžné opatření, kterým převod majetku zakázal. Obec se proti tomu hodlá odvolat ke Krajskému soudu v Plzni.

„Bude to těžké, Karlovarské minerální vody (KMV) mají elitní právníky, na které my nemáme peníze. Chceme se ale odvolat. Věřím, že k porušení zákona nedošlo,“ potvrdila starostka Michala Málková.

Doplnila, že konec úročení dluhu, odblokování obecních účtů, dohoda se státem o bezúročné půjčce i další kroky vedoucí k oddlužení Pramenů se opět odloží do doby, než skončí soud. To podle Málkové obec stojí jen na úrocích 113 tisíc korun měsíčně.

„Důvodem podání žaloby bylo i nerespektování zákona o obcích při rozhodnutí obce Prameny. Nabídka KMV nebyla nikdy zastupitelstvem obce Prameny projednána s tím, že neměla souhlas věřitele a exekutora. Tímto souhlasem však nedisponovala v okamžiku schválení prodeje či v okamžiku podpisu kupní smlouvy ani společnost Sangerberg group,“ uvedla Andrea Brožová, mluvčí společnosti Karlovarské minerální vody, která za pozemky a vrty nabídla 31 milionů korun.

Starostka Michala Málková však řekla, že souhlas věřitele firma Sangerberg group měla už loni v prosinci, kdy byl na jednání předložen všem zastupitelům.

„O podmínce souhlasu věřitele věděly KMV nejméně od září. Jejich právník přesto věřitele nekontaktoval. A pokud konkrétní nabídka nesplnila podmínky prodeje, nemělo smysl, aby se jí zastupitelstvo zabývalo,“ zdůvodnila Málková.

Podle jejích slov je současná situace důsledkem práce opozice, která KMV informovala o všech krocích zastupitelstva.

„Nikoho jsme neinformovali. Veškeré podklady, ale i smlouvy, které nebyly zveřejněny, je možné najít na našich facebookových stránkách, kde si je může kdokoli přečíst,“ odmítla lídryně opozice Anna Fábiková. Ta věří, že obec nyní dostane druhou možnost, jak pozemky prodat. Tentokrát ale výhodněji.

Obec Prameny, kterou ještě nedávno tížil dluh 120 milionů korun, má v současnosti jediného věřitele, společnost Real Aspekt Dmitrije Vajnera. Té musí splatit celkem 52 milionů korun. Pokud by došlo k převodu zmíněných pozemků za 10 milionů korun, věřitel slíbil, že požádá o odblokování obecních účtů a zbývajících 42 milionů mu bude moci obec splácet bezúročně.

Pramenští také plánovali jednat s ministerstvem financí o půjčce, která by jim pomohla umořit i zbývající dluh v soukromých rukou. Věřitelem obce by se tak stal stát. Pokud obec s odvoláním neuspěje, dojde na soud a vše se odloží do doby, kdy soud skončí. To může trvat i několik let.