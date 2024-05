Rabínský dům slaví výročí znovuotevření, voda v něm láká rabíny ke koupeli

„Původně tady dole býval obchod, který židovská obec pronajímala. Je zde černá kuchyň. Máme takovou raritu, že v mikve, což je zvláštní nádrž s vodou, jež v minulosti sloužila k židovským rituálním lázním, tu vodu stále máme. Pramen se nám tady drží,“ popisuje polenská průvodkyně Klára Dvořáková. Vodu prý nemusí nikterak udržovat, a je stále čistá.

„Udržuje se sama, my do toho v podstatě vůbec nezasahujeme. Je to podzemní voda, podzemní pramen,“ upřesnila. Mikve podle Dvořákové splňuje veškeré náležitosti. I proto se v Polné setkali s netradiční žádostí.

„Zažila jsem, když rabíni požádali o koupání v naší mikve. Podali si žádost, povolení dostali. Když přijeli do Prahy na dovolenou, zavítali k nám do Polné a zavřeli se do mikve,“ vzpomněla.

Právě netradiční lázeň ukrytá ve spodním patře domu je podle Dvořákové největším návštěvnickým lákadlem rabínského domu. V patře této historické budovy pak najdou příchozí mimo jiné zimní modlitebnu čítající třicet míst, která byla zřízená v roce 1780 a nazývala se malou synagogou.

Rabínský dům se nachází v dolní části Karlova náměstí v Polné. Vznikl dostavbou jednoho patra sousedního domu v roce 1717. V minulosti sloužil jako rabínské sídlo. Určitou dobu se zde pekly takzvané macesy (bezkvasý chléb - pozn. red.). Od roku 2003 se začal rabínský dům postupně rekonstruovat až do dnešní podoby. Jeho poslední obnova před deseti lety se uskutečnila v rámci projektu Deset hvězd.

Připomenout si zmíněnou tematiku mohou zájemci také na polenském festivalu židovské kultury, který se koná 25. až 26. května v synagoze. Těšit se mohou na workshop taneční skupiny Miriam, koncert dámského tria Nešama, autorské čtení a besedu s hercem a spisovatelem Arnoštem Goldflamem.