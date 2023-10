Žďár mění logo města. Od typické siluety kostela přechází nově k hvězdičce

S touto značkou se ale lidé brzy rozloučí – připravena je totiž její modernější verze, která navíc přesáhne i do grafiky žďárských příspěvkových organizací, aby jejich prezentace ladila s městem.

„Žďár nad Sázavou používá současné logo od roku 2016, respektive v tomto roce prošlo určitým omlazením. Ale logo funguje v podstatě solitérně, izolovaně a bez nějaké corporate identity, tedy komplexní vizuální identity města a jeho organizací,“ popsal současný stav žďárský starosta Martin Mrkos.

Stávající grafika jednotlivých „příspěvkovek“ je podle jeho slov velmi roztříštěná. „Vůbec tam nenajdete nějakou spojovací linku, vazbu na město, systém není ucelený,“ zdůraznil Mrkos.

Minimalistický motiv

Už zhruba od roku 2021 proto radnice pracuje na hledání nového loga. K tomu si přizvala Lukáše Jocha ze Studia Joch, který je sám původem ze Žďáru, a Jana Janečka z jihlavského studia Dizen design.

A ze spolupráce vzešla nová značka města – minimalistický motiv hvězdičky. Celkem přitom vznikly koncepty tři. „A ten nejvtipnější samozřejmě vyhrál,“ podotkl Lukáš Joch.

Hvězdička podle něj sice působí velmi jednoduše, ale cesty, které k ní vedou, mají význam mnohem hlubší. „V první řadě hvězdička znamená úspěch. Ale jde i o myšlenku celého konceptu – propojujeme dva konce Žďáru. Na jednom je úžasný Santiniho kostel, kde v půdorysu tu hvězdu najdete, a druhá strana Žďáru je zase ta technologická, inovativní, pokroková, kde se již několik dekád točí stroje,“ popsal pozadí vzniku loga – propojení historie a současnosti, Lukáš Joch.

Další možnosti uchopení, jež pěticípý symbol nabízí, přiblížil i druhý z autorů loga. „Je to takový základní kámen, který funguje nejen jako odkaz na kostel na Zelené hoře, ale i jako hvězdička jakožto odkaz na běžně používanou poznámku pod čarou. Můžeme tak prostřednictvím těchto odkazů jednoduše rozvádět, co vše je Žďár nad Sázavou. Je to architektura, je to příroda, je to celá řada dalších věcí,“ vylíčil Jan Janeček.

Město se podle něj ostatně i samo prezentuje jako Hvězda Vysočiny. K logu autoři doplnili rovněž slogan To je Žďár. „A to je natolik jednoduché a výstižné, že nic dalšího není třeba. Celou ideu to podtrhuje,“ řekl Janeček. Přiznal také, že najít tu ideální podobu hvězdičky dalo autorům zabrat, neboť pěticípá hvězda má u mnoha lidí negativní konotace – je spojována s komunismem. Základní barva loga bude zelená, symbolizující hojnou žďárskou zeleň i přírodu Vysočiny.

„Pak máme modrou jako řeka a doplňkovou barvu – antracitovou, což jsou skály, kamení. To je základní trikolora,“ objasnil Lukáš Joch. Další barvy pro konkrétní příspěvkové organizace se podle jeho slov budou odvíjet od jejich historicky daných log, projdou ale samozřejmě úpravami.

„Je to krok, který byl potřeba“

Starosta Mrkos zmínil, že sjednocení stylu vítají i samotné příspěvkové organizace, neboť si uvědomují, že grafika jejich veřejné prezentace je nyní dost nesourodá.

To potvrzuje například Romana Šimurdová, ředitelka Active – střediska volného času. „Je to určitě krok, který byl potřeba. Také výsledné logo i celá nová vizuální identita města propojená s příspěvkovými organizacemi se mi líbí. Jen je škoda, že ke změně nedošlo výrazně dříve,“ uvedla Šimurdová.

Právě Active má totiž relativně nové webové stránky a i u barevného loga se poměrně dlouho hledala jeho finální podoba. Ta se zrovna ustálila a začíná se hojně používat. „Doufám, že se do nového loga povede skrze hvězdičku promítnout vše, co to nynější obsahuje,“ věří ředitelka.

V současné době je zpracován základní manuál, čeká jej ale ještě rozpracování a postupné „uvádění loga do života“. Podle autorského dua je tedy před nimi práce ještě dost. Právě jednoduchý symbol hvězdy ale skýtá nepřeberné možnosti využití – například v aplikacích či tiskovinách. „Můžete hvězdičku také nosit jako náušnice, na klopě saka, může zdobit auta městské policie. Hlavním cílem ale je, aby ji lidé co nejvíce používali,“ zdůraznil Joch.

Dosavadní náklady na novou vizuální identitu města činí 249 tisíc korun bez DPH.