Vysočina pomáhá prodejcům regionálních gastro výrobků celostátní kampaní

„Kampaň je naší rychlou reakcí na aktuální situaci. Nabízíme to, co nám současné dané podmínky dovolují, to, co je bezpečné,“ vysvětlil podstatu kampaně radní pro oblast cestovního ruchu Kraje Vysočina Roman Fabeš.

„Nemůžeme zvát návštěvníky na adventní trhy a akce, proto je zveme k výletům kouzelnou zimní přírodou Vysočiny s přestávkou k odpočinku nebo pobytu na farmě, v restauraci, kde na stůl dostanou to nejlepší z lokálních surovin našeho kraje. Cestou se mohou zastavit u některého z malých výrobců a odvézt si domů nějaký tradiční výrobek s vazbou na Vysočinu. Nejenže tím získají originální vánoční dárek nebo milou vzpomínku, ale navíc výrobcům pomohou v nelehké době,“ dodal Fabeš.

Podle ředitelky Vysočina Tourism Olgy Königové se do projektu zapojilo na 35 subjektů z Vysočiny a další budou přibývat. Kampaň návštěvníkům představí například originální vysočinskou whisky z Třebíče, ovocné pálenky, kapří paštiku, sýry, medové dobroty, perníčky, sirupy, víno z nejvýše položeného vinohradu na Moravě a nebo produkty ze zdejších skláren, keramiku, dřevěné výrobky, hračky a další produkty.

„Naše kampaň odkazuje na naši webovou stránku, odkud se pak lidé proklikají k jednotlivým obchodníkům. Podmínkou bylo, aby prodejci měli svůj web, případně e-shop, ze kterého by si zájemci mohli zakoupit regionální produkty. Chtěli jsme takto podpořit místní podnikatele,“ řekla Königová.

Vysočina Tourism v kampani zájemcům nabízí například i výlety s chutí selského oběda v Bohuslavicích, na Čeřínek se zastávkou na farmě, pod Javořici za francouzskou kuchyní v Horních Dubenkách či za židovskými košer potravinami do Třebíče.