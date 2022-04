Desítky let se mluvilo o tom, že by bylo potřeba opravit už velmi zchátralý zámek v Krasonicích na Jihlavsku. Když tamní dominantu před časem převzali od českých majitelů kupci z Ruska, rekonstrukce začala. Bylo to krátce před vypuknutím pandemie.

Práce na památce ovšem nabraly nečekaný směr. Až tak nečekaný, že se představitelé Národního památkového ústavu (NPÚ) obrátili na policejní oddělení hospodářské kriminality.