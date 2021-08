Advokát prodává zámek, jemuž 27 let vracel zašlou slávu. Došly mu síly

„Na péči o zámek už nemám psychicky, fyzicky ani finančně. Je to veřejné, zámek je v nabídce realitní kanceláře,“ řekl majitel zámku, který má ještě letos v plánu dokončit poslední část fasády.

Podle místostarosty Vyklantic Petra Melichara je vyloučeno, že by zámek koupila vesnice, kde žije kolem 150 obyvatel.

„My máme rozpočet dva a půl milionu korun, jsme malá obec. Podle mě by bylo nejlepší, kdyby se z toho stal domov důchodců. Zámek má dost velký park, stojí o samotě, je tam klid,“ uvažuje místostarosta.

Když Liška kupoval po roce 1989 zámek Vyklantice, měla už památka rozpadlou střechu. Hrozila jí demolice. Koupí si tehdy advokát splnil sen. V té době zámek patřil pražskému podniku Tesla Holešovice.

Sídlo vojevůdce i lihovar a šlechtitelská stanice

Neobvykle řešený zámek ve tvaru písmene „H“ nechal v roce 1728 postavit Jan Joachym Harrach. A to ve stylu italského baroka. Později tam nařídil úpravu vnitřních prostor majitel panství Jan Josef Jeřábek z Jeřabiny.

V roce 1799 koupila zmodernizovaný zámek (pozdější) známá postava napoleonských válek. Byl to rakouský vojevůdce Karl Mack z Leiberichu. V tomto sídle jej pak vystřídali další majitelé.

Po roce 1945 byl vlastníkem vyklantického zámku Alfred Maria Mayer, jenž zámek po válce stihl prodat. Posléze podporoval změny v režii komunistů.

O pár roků později se do zámku nastěhovalo Družstvo lihovarů. Byla tam též bramborová šlechtitelská stanice. Nějaký čas v památce sídlila i mateřská škola se závodní jídelnou. Postupně se stav památky výrazně zhoršoval. Tesle Holešovice patřil od roku 1974.

Jedinečnou akustiku kádí využívají hornisté

Po roce 1989 ovšem následoval vzestup. Dotacemi na rekonstrukci pomohl majiteli Pavlu Liškovi i stát. Zámek dostal opět střechu a průčelí novou fasádu.

Zámek Vyklantice Neobvykle řešený zámek ve tvaru písmene H nechal v roce 1728 postavit Jan Joachym Harrach.

V roce 1799 koupil zmodernizovaný zámek muž, jehož v boji pokořil sám Napoleon Bonaparte. Byl to rakouský vojevůdce Karl Mack z Leiberichu, který doplatil na důvěřivost jednomu agentovi Francouzů.

Po roce 1945 byl vlastníkem Alfred Maria Mayer. Zámek po válce stihl prodat.

Na zámku pobývala v minulosti řada známých osobností - například Oskar Nedbal, Josef Suk, Bedřich Smetana či Jaroslav Vrchlický.

Současný majitel Pavel Liška koupil památku jako ruinu v roce 1994 od Tesly Holešovice. Této firmě ve Vyklanticích zkrachoval plán na vybudování velkého rekreačního střediska.

Advokát se snažil prodávat zámek i v minulosti. „Jednou za čas ztratím nervy a chci se zámku zbavit. To chvilku trvá a pak přijde impulz, kdy si řeknu, že by mi to bylo líto,“ popsal před lety majitel. Nyní je pevně rozhodnut zámek prodat.

Památka má novou střechu včetně věžičky. V patře kdysi bývaly byty. Někteří místní si ještě pamatují, jak tam před mnoha lety bydleli. Tamní výbornou akustiku v přízemí využívají hornisté. Hrají vedle vestavěné kádě, kde mělo kdysi panstvo připravené čerstvé ryby, které pak putovaly na jejich stůl.

Majitel také zvelebil park. Obnovil v něm rybníček. „Je tam i mramorová kašna od jedné mé vděčné klientky,“ prozradil dříve. Na zámku přespával hned od začátku, když byl objekt značně poškozený a vybydlený.

Železobetonový krunýř tvoří „atomový kryt“

A co tam kdysi plánovala Tesla Holešovice? Původně chtěla vybudovat ve Vyklanticích velké rekreační a školicí středisko. Plán počítal i s vybagrováním bazénu v zámeckém parku.

Před desítkami let se do Vyklantic vypravili s betonem pracovníci brněnského Ingstavu, aby zámek staticky zajistili. Stavba přitom postrádala střechu. „Takže tam napršelo, zmrzlo to a zámek se rozlomil. Oni to betonem stáhli. Třeba klenby jsou v železobetonovém krunýři. To je jako atomový kryt,“ popsal dříve majitel.

Ten ve zdejším kostele sv. Jana Nepomuckého též pořádá koncerty. A to o Vánocích, Velikonocích a na začátku letních prázdnin. V zámku připravil i muzeum, které v minulosti po domluvě se zájemci otevíral.

Stál taky u založení spolku s názvem Historické Vyklantice, který má za cíl podporovat rekonstrukce zdejších historických památek. Členové spolku mimo jiné shromažďují vzpomínky pamětníků či fotografie.