Zámek Brtnice prozkoumají archeologové, zájemci o koupi záměr opustili

Vlastník zámku bude současně zadávat provedení stavebněhistorického průzkumu zámku, který by měl být první krokem před pokračováním obnovy této zchátralé stavební památky. „Nyní připomínkujeme smlouvu o provedení stavebněhistorického průzkumu. Až bude průzkum proveden, bude dalším krokem studie, jak zámek opravit, samozřejmě ve spolupráci s památkovým úřadem,“ řekl Zápotočný, podle nějž by průzkum mohl být hotov do konce ledna.



Brtnický zámek dlouhodobě patří k nejohroženějším cenným historickým stavbám v Kraji Vysočina. Stavebněhistorický průzkum (odborná analýza dochovaných jednotlivých stavebních fází a slohů památky – pozn. red.) by se měl nejdříve věnovat stavbám prvního nádvoří zámku, které je v současnosti nejohroženější částí areálu.

Stále nevyřešenou havárií zámku je vyvalení částí opěrné stěny na třetím nádvoří, která vznikla v březnu roku 2017 zřejmě vlivem působení mrazu a nadměrné vlhkosti v přilehlém sklepení a okolním terénu.



„Musíme najít způsob, jak odtud odvést vodu, najít původní kanály. Pomůžeme majiteli zámku s vyřízením dotačního projektu na tuto investici,“ pověděla Dana Závodská z oddělení památkové péče na jihlavském magistrátu.

Nedostatečné odvodnění je největší problém

Národní památkový ústav v rámci kontrolních prohlídek zámek postupně dokumentuje a vyhodnocuje jeho stávající stav.

„Zvláštní péči jsme věnovali statickým problémům stavby. Asi nejproblematičtější je nedostatečné odvodnění areálu. Havarijní jsou některé úseky vnějšího opevnění, ale i přístupový most. Od roku 2019 je připraven úvodní projekt řešící odvodnění nejstaršího severního nádvoří a zajištění vyvalené hradby nad parkem. Projekt je připraven, schválen, avšak zatím nebyl majitelem realizován“, konstatoval Jiří Neubert z telčského pracoviště Národního památkového ústavu.

Pomohou Collaltové? Zevně se na zámku v Brtnici mnoho za poslední rok nezměnilo, k významné události však došlo. Před rokem zvolenému novému předsedovi Spolku Zámek Brtnice Eduardu Garcíi Salasovi se sice nepodařilo pro zámek nají kupce, ale zato spoluzorganizoval na někdejším moravském collaltovském panství včetně Brtnice dvoudenní návštěvu rodiny Collalto. Hlava rodu Isabella de Croy-Collalto slíbila podpořit záchranu zámku svým jménem.

Majitel zámku Oleg Rybnikář sdělil, že pokračuje ve snahách získat dotace či soukromé finanční zdroje na dohnání zanedbané údržby zámku. „Snažíme se ve spolupráci s památkovým orgánem najít správný postup záchrany. Na jaře chceme obnovit možnost návštěvy zámku formou prohlídkových okruhů,“ dodal Rybnikář.

V září byl v prostorách prvního nádvoří zahájen provoz únikové hry. Koncem října ji provozovatel uzavřel. Znovu ji otevře na jaře.

„Vzhledem k tomu, že se hra nachází i v prostorách bývalé ledárny, je tam přes zimní období opravdu velký chlad, a tak jsme únikovou hru dočasně zavřeli. Přes zimu ji ještě vylepšíme a zjara, až se oteplí, opět otevřeme,“ pronesla vedoucí únikové hry Alena Skovajsová.

Ona i kastelán zámku František Kalců současně chtějí pár místností zámku vybavit expozicemi a upravit k prohlídkám. „Chci udělat novou expozici ve sklepení severního paláce a případně i na třetím nádvoří. Tématem expozice by mohla být morová rána i vývoj hradu a zámku Brtnice od Valdštejnů až k rodu Collalto, kterému zámek patřil do roku 1946,“ pravil Kalců.



Když investoři viděli cenu rekonstrukce, odešli

Na zámku spolupůsobí kulturní Spolek Zámek Brtnice, jehož předsedou je nyní takřka na den přesně jeden rok Eduardo García Salas, v Česku žijící muzikolog a houslista. Salas na zámku letos uspořádal několik kulturních akcí a spoluorganizoval zde také návštěvu princezny Isabelly de Croy-Collalto, která je následnicí rodu původních majitelů. Salas průběžně shání pro zámek kupce, který by začal s jeho stavební obnovou.

Jeho hledání nového vlastníka však zatím nemělo úspěch. „Investoři bohužel přestanou mít zájem, když vidí cenu rekonstrukce. Já ale ve své snaze nepřestanu, dokud se zámek nezachrání,“ napsal nyní García Salas MF DNES.

Cena rozlehlého zámku je dosud pouze předmětem spekulací, ale může se pohybovat kolem 50 milionů korun, přičemž další stamiliony si vyžádá rekonstrukce.