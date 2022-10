Brodskou čtvrtí Čechovka cloumá spor kvůli výstavbě desítek nových bytů

Projekt Villa Park Čechovka na původně armádních pozemcích začala zhmotňovat společnost Ross Holding v roce 2008. Plánovala na jižním okraji města vystavět několik bytových domů. Vyrostly tu nakonec čtyři menší a jeden větší, dohromady se 78 byty.

Ross Holding měl v úmyslu do budoucna v projektu pokračovat a vystavět na východním okraji areálu další tři bytovky. K tomu už ovšem nedošlo. Firma po několika letech skončila v konkurzu a v likvidaci.

Nyní se rozhodl na společnost Ross navázat pelhřimovský developer Jiří Poláček. Pozemky od konkurzního správce odkoupil a naplánoval výstavbu, zprvu v intencích letitého záměru. K odstartování zemních prací mu postačilo stavební povolení vydané už v roce 2008 na původní projekt.

Zahájení výstavby pořádně zaskočilo obyvatele Villa Parku. Zvlášť, když k němu došlo na státní svátek 28. září. Záměr Jiřího Poláčka se totiž od původních plánů Ross Holding na dostavbu tří bytovek ve spoustě věcí liší. Nových bytů by tu mělo být více než dvojnásobek.

Nepočítá se s dopravní zátěží, stěžují si místní

„Zásadní problém je v tom, že došlo k obrovskému navýšení počtu bytů. Z původně plánovaných 36 má nyní být 81. Vůbec se při tom nepočítá s dopravní zátěží. Všichni víme, jak to vypadá na Humpolecké ulici. Kdo jede ráno do práce, nemá šanci se na silnici první třídy zařadit,“ stěžuje si jedna z obyvatelek Villa Parku, Zuzana Horáčková.

Spolu se sousedy zdůrazňuje, že tak, jak je projekt Rezidence Čechovka prezentován, nemůže se na něj vztahovat stavební povolení vydané před čtrnácti lety. Nota bene, když je nynější záměr mnohem větší. Například počítá s více patry i podzemními garážemi, jež se původně budovat neměly.

„Stavební povolení bylo vydáno na celý soubor staveb, ale tři původně plánované objekty nebyly realizovány. Pokud se celý soubor začal stavět, je stavební povolení stále platné,“ vysvětluje ovšem Zdeněk Paukeje, vedoucí havlíčkobrodského stavebního úřadu.

Stavebník si nicméně podle něj podal žádost o změnu stavby. A řízení v té věci je momentálně zastaveno, protože jeho účastníci podali námitku, kterou musí vyřešit soud. Jeho rozhodnutím se pak bude stavební úřad řídit.

„Občanskoprávní spor se týká toho, že řada majitelů stávajících bytů má věcné právo k pozemku stavebníka. To spočívá v právu přístupu. Je to poměrně sporné, nejde jen o komunikace, kde by to bylo logické,“ nastínil Paukeje.

Staví se podle starého povolení, nebo ne?

Dle katastru nemovitostí Poláčkovi, respektive projektu Rezidence Čechovka, nyní patří většina areálu. A to i včetně zpevněných komunikací, ulice Stromovka a nejbližšího okolí největší z bytovek. Podle úředních údajů se totiž jedná o jeden rozlehlý pozemek.

Obyvatelé Villa Parku se už na stavební úřad i sami obrátili. „Chtěli jsme vědět, na základě jakého stavebního povolení zemní práce probíhají,“ přiblížila Horáčková. Od konce září je totiž v areálu čilý stavební ruch. Na dotčených pozemcích se hloubí hluboké jámy, velká nákladní auta odvážejí stovky kubíků zeminy.

„Práce, které stavebník provádí, jdou podle původního a platného stavebního povolení. Nejsme schopni v současné době prokázat, že se staví v rozporu s původním projektem,“ překvapil obyvatele odpovědí Paukeje.

Podle něj je staveniště vytyčeno podle původního projektu a i zemní práce se provádějí v místech původního projektu. „My nemáme možnost v tento moment zasáhnout,“ brání se. Obyvatelé proto žádají místní šetření.

A rovněž se chtějí obrátit na nově zvolené vedení města, aby se do situace vložilo. Sepisují petici a během příštích dní ji hodlají doručit na radnici. „O tom, co se děje v Čechovce, v tuto chvíli nemáme povědomí. Na situaci se ale podíváme,“ přislíbil místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Parkovací místo zdraží bydlení o půl milionu

Samotný Jiří Poláček se ke svému projektu zatím nechce příliš vyjadřovat. „Nemáme ještě všechny věci pohromadě, chystáme tam nějaké úpravy, několik věcí je stále v procesu změny. Až budeme vše mít, rád celý záměr představím,“ konstatoval pouze.

Informace o projektu jsou však dostupné na webových stránkách Rezidence Čechovka. Popisuje se na nich, jak bude výstavba vypadat, k dispozici je i několik vizualizací. Dokonce už byl spuštěn prodej bytových jednotek v prvním domě. Ze sedmadvaceti jich je jako prodaných či rezervovaných na webu označeno osm.

Ceny bytů se pohybují zhruba od dvou a půl milionu korun za nejmenší 1+kk po téměř šest milionů za devadesátimetrový třípokojový byt. K tomu je však nutné připočíst zastřešené parkovací stání nebo uzamykatelnou garáž. Parkovací místo vyjde od 410 tisíc korun, dvojgaráž stojí přes milion.

„Za tu cenu si parkovací místo nikdo nekoupí. Noví obyvatelé tu tak budou pod okny stát nám i starousedlíkům v ulici. Dopravní situace se v celé Čechovce stane velmi neutěšenou,“ obává se Zuzana Horáčková.