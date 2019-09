Pod byty máme mít výrobnu, zlobí se lidé v oceňované čtvrti a píší petici

V minulosti už tento záměr zastupitelé jednou zamítli, proti se vyslovily i jednotlivé výbory. Přestože se proti tomu postavila opozice i část koalice, brodští zastupitelé v polovině června těsnou většinou schválili záměr pořízení změny územního plánu v lokalitě Čechovka.



Změna spočívá v tom, že plocha na okraji bývalých vojenských kasáren, na níž stojí někdejší armádní kulturní dům, by se v budoucnu mohla využívat ke zcela jiným účelům. Z ploch občanské vybavenosti a bydlení ho vedení města chce přeřadit do ploch určených k drobné výrobě a podnikání.

Jen pár metrů od nich, hned za betonovou zdí, se přitom nachází zcela nové sídliště bytových domů nazvané Villa Park Čechovka. Tvoří ho pět velkých budov s desítkami bytů. Dokončeny byly v roce 2010. V té době se jednalo o luxusní a drahé byty, projekt sbíral za architektonické zpracování ocenění.

Reakce jejich obyvatel na sebe nenechala dlouho čekat. Už počátkem července na radnici doručili petici, v níž vyjadřují nesouhlas a chtějí po vedení města, aby vzalo svůj souhlas s pořízením změny územního plánu zpět.

Klidové bydlení narušila už jedna skladová hala

„Byt jsem ve Villa Parku kupoval s tím, že se jedná o novostavbu v místě, kde je klid a které je blízko přírodě. Už po roce nám u domu vyrostla jedna skladová hala a nyní by mělo město umožnit provozovat výrobnu přímo pod našimi okny. S tím se smířit nechceme,“ uvedl Vít Karel, člen petičního výboru.

Během pár dní petice nasbírala téměř tři stovky podpisů obyvatel lokality. V dvoustránkovém dokumentu radním vyčítají, že upřednostňuje záměr jednoho podnikatele před stovkami obyvatel. Obávají se zvýšeného hluku, prachu i znehodnocení svých investic do nemovitostí. Upozorňují také na již fungující provozy v bývalých kasárnách.

Zároveň se podivují nad jednáním většiny zastupitelů, kteří v minulosti stejný záměr už jednou odmítli. „Nyní, aniž by byla předložena jakákoliv studie ze strany žadatele ohledně předpokládané výstavby, ba dokonce nebyly z jeho strany poskytnuty ani žádné záruky, aby nedošlo ke snížení komfortu bydlení stávajících obyvatel, byla tato změna schválena,“ píší autoři v petici.

Dokumentem se zabývali radní až v tomto týdnu. Výsledkem je usnesení, že pozvou zástupce petičního výboru na společné jednání s vedením města. „V klidu se o tom pobavíme. V petici je totiž několik nesprávně interpretovaných podnětů,“ vyjádřil se místostarosta Libor Honzárek (TOP 09). Právě on v červnu záměr změny územního plánu v zastupitelstvu předkládal.

Je to nepochopení, teprve o tom začínáme jednat, brání se radní

Za zásadní nepochopení pokládá skutečnost, že autoři petici sepsali tak, jako by už byla změna územního plánu schválena.

„Tak tomu nebylo. Byl odsouhlasen jen záměr pořízení změny. To znamená, že teprve teď může začít složitý a dlouhý proces, kdy se ke změně mohou vyjadřovat nejrůznější instituce, výbory, úřady i veřejnost,“ konstatoval. To by podle něho mohlo trvat i déle než rok.

Vlastníkem bývalého armádního areálu je prostřednictvím svých firem havlíčkobrodský podnikatel Rostislav Vašák. Ve městě vlastní řadu nemovitostí. Po krachu společnosti Ross Holding, která armádní areál získala v dražbě od města, převzal velkou část jejího portfolia. Je tudíž i správcem Villa Parku Čechovka.

Své aktivity v Čechovce ale popisovat a situaci komentovat nechce. „V situaci, která tady kolem tohoto tématu vznikla, se k tomu už nemám chuť vůbec vyjadřovat. Jsem z toho smutný a rozčarovaný, některé argumenty v petici jsou zcestné,“ vzkázal.

Pokud změna projde, vznikne v Brodě další problémová lokalita

Červnovým schválením záměru změny územního plánu v Čechovce se brodští zastupitelé pomalu dostávají do stejné situace, v níž se ocitli po nestandardním povolení zřízení výrobny betonových prefabrikátů na druhém konci města v Mírové ulici. Také tam lidé už pět let protestují a píší petice. Zatím však marně.

Petici v Čechovce nepřímo podporují i někteří ze zastupitelů. „Před lety jsme jen o ulici vedle řešili stížnosti na firmu Pretol, která se pak odstěhovala. Na každém zastupitelstvu se zabýváme situací v Mírové ulici. To chceme vytvořit další problémovou lokalitu?“ nelíbí se postup města koaliční radní Ivaně Mojžyškové (ČSSD).

„Ve městě je spousta pozemků a volných ploch. Proč takovou věc povolovat lidem přímo pod okny? Villa Park byl stavěn jako klidové komfortní bydlení. Nenarušujme to,“ odmítá postup města i Vladimír Frič z opoziční KSČM.