Tisíce hodin práce. Zámek ve Světlé vystavuje repliky korunovačních klenotů

Putovní výstavu přivezl do města její majitel Ondřej Rea. Před více než deseti lety nechal repliky klenotů vyrobit u věhlasného zlatníka Jiřího Urbana z Turnova. „Přemýšlel jsem o tom, co by měl za život vidět každý Čech, ale málokomu se to podaří,“ líčí Rea vznik výstavy.

A napadly ho právě korunovační klenoty. Jejich originály jsou vystavovány na Pražském hradě vzácně, zhruba jednou za pět let. Strávit šest hodin ve frontě čekáním však není pro každého. Proto vznikla myšlenka na výrobu jejich replik a vytvoření putovní výstavy.

Výrobu klenotů obstaral zlatník a šperkař Jiří Urban. Ondřeje Reu na něj navedl dokument v televizi. „Zjistil jsem, že bydlí jen patnáct kilometrů ode mě. Ještě ten den jsem za ním vyrazil. Hned jsme se domluvili,“ vypráví majitel replik klenotů.

Od té doby, už více než deset let, s nimi objíždí republiku. Výstavy obvykle trvají dva až tři měsíce. Během té doby přilákají na různá místa tisíce lidí. „Za těch deset let repliky klenotů vidělo určitě přes milion lidí,“ odhaduje Ondřej Rea.

Nyní budou mít tu možnost i zájemci, kteří přijedou na světelský zámek. Repliky klenotů jsou hlavním tahákem výstavy, k vidění toho ale v expozici bude mnohem víc.

Korunovat v Čechách se nechalo 22 panovníků

V ústřední vitríně si návštěvníci mohou prohlédnout obvyklou sestavu klenotů, jejichž originály spočívají na Pražském hradě - Svatováclavskou korunu i novější renesanční žezlo a jablko. Ve vedlejší vitríně jsou repliky původního žezla a jablka ze středověku. A o kousek dál spočívá replika korunovačního Svatováclavského meče.

„Originály původního středověkého žezla a jablka se dnes nacházejí ve Vídni v klenotnici hradu Hofburg. Češi je moc neznají, málokdo se tam byl podívat a málokdo ví, že původní české korunovační klenoty jsou právě tam,“ přiblížil kurátor výstavy Petr Lukas.

Kromě toho výstava na informačních panelech představuje osudy všech 22 panovníků, kteří byli kdy v historii korunováni Svatováclavskou korunou. „Někteří panovníci, a to se také ne úplně ví, se jí korunovat nenechali. To byl třeba Josef II. nebo František Josef I. Posledním panovníkem korunovaným českými korunovačními klenoty byl Ferdinand V.,“ dodal Lukas.

Na televizní obrazovce běží další informace jako třeba dokumenty o práci zlatníka na výrobě replik nebo známá legenda o Reinhardu Heydrichovi. Když stál v čele protektorátu, neoprávněně si Svatováclavskou korunu nasadil. A do roka přišel o život. Vystavena je i replika Pražského Jezulátka a slavnostních šatů Marie Terezie.

Podle Lukase je světelská expozice unikátnější než běžné výstavy replik klenotů. „Je velice vzácné vidět pohromadě repliky původních středověkých klenotů, jejich novější renesanční verze a korunovačního meče. To se opravdu často nesejde,“ říká.

Pro zlatníka to byly tisíce hodin titěrné práce

Repliky korunovačních klenotů jsou skvostem samy o sobě. Jiří Urban jejich výrobou strávil tisíce hodin. Z řemeslného hlediska bylo k výrobě třeba to nejvyšší možné zlatnické a šperkařské mistrovství. Patrné je to zejména u jablka, na němž jsou zachycené výjevy ze Starého zákona, souboj Davida s Goliášem.

„Ty výjevy vznikaly ani ne po milimetrech a každý milimetr zabral mnoho hodin práce. Zlatník na klenotech pracoval 16 hodin denně po několik měsíců v kuse,“ konstatoval Rea.

Obtížné podle něho bylo získat k výrobě klenotů i dokumentaci a podklady. Jednoduše proto, že nic takového neexistuje. Například jablko v minulosti vzniklo jen jednou, pro výstavu Expo v roce 1968. To ale byla pouhá odlitá kopie, nikoliv ručně vytvořená replika.

Jakou má výstava hodnotu, Ondřej Rea neprozradil. „Dohodli jsme se s Jiřím Urbanem, že to necháme na představivosti návštěvníků. Pouze naznačím, že s historickou hodnotou originálů, které mělo v ruce a na hlavě 22 panovníků, je neporovnatelná. A také že repliky nejsou z ryzího zlata, ale kvůli bezpečnosti ze zlaceného stříbra,“ podotkl majitel výstavy.

Majitelé chtějí, aby zámek žil i v zimě

Zimní výstava replik korunovačních klenotů na světelském zámku podle jeho spolumajitelky Marty Marianové zapadá do nové koncepce provozu památky. Její vlastníci chtějí, aby byla otevřená celoročně, tedy i přes zimu.

„Naším cílem je, aby zámek neustále žil. A také tu máme už mnoho zaměstnanců, kteří by byli mimo hlavní turistickou sezonu bez práce. To nechceme dopustit,“ vysvětlila. S kolegy už nyní přemýšlí, jakým podobným způsobem oživit příští zimu.

Výstava korunovačních klenotů se nachází v původním hudebním salonku a přilehlých komnatách západního křídla. Není součástí žádného prohlídkového okruhu, je přístupná samostatně. Přístupná je v běžné otevírací době zámku od úterý do neděle.

Vstupenky je možné koupit na pokladně nebo v online prodeji na webových stránkách zámku. „Online prodej bych doporučila, v případě větších skupin je to téměř nutnost. Už nyní máme přihlášeno množství školních výprav,“ poznamenala Petra Beznosková ze správy zámku.