Subtropický ráj na Vysočině. Mezi kopci pěstuje pomeranče i mandarinky

„Plody dozrávají od září, v prosinci se ochlazuje, co do té doby dojde, to otrháme. Teď je období, kdy plody jen minimálně chytají barvu. Podle vývoje počasí jim začínám přitápět začátkem února, teplotu začnu postupně zvyšovat na patnáct stupňů, abych probudil podnože,“ přibližuje 62letý stavař, který se svým koníčkem začínal ještě v době, kdy byly cizokrajné plody v socialistickém Československu podpultovým zbožím.