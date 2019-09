Při opravě páternosterů se radí s památkáři, zakázky mají na 12 let dopředu

Na trhu práce je díra, chybí vyučení montéři výtahů Specializovaná firma z Velkého Meziříčí se v posledních letech zasadila také o to, že se na scénu vrátil učební obor výtahář – elektromechanik pro zařízení a přístroje. Na Vysočině se začal vyučovat v roce 2017 po dvaceti letech. V republice jsou pouze dvě místa, kde lze získat výuční list pro toto řemeslo. Kromě Velkého Meziříčí je to ještě Liberec. Znovuotevření učňovského oboru výtahář si vyžádala zoufalá situace na trhu práce. Firma studentům zajišťuje praxi a přednášky odborných předmětů. „Tento obor se po revoluci přestal úplně učit a je teď obrovská díra na trhu práce. Hotoví výtaháři zkrátka nejsou a firmy se o ně přetahují. A tak se snažíme pomoci sami sobě spoluprací se školou ve Světlé a dalšími školami v kraji. Snažíme se dětem podsouvat myšlenku, že by se mohly stát montéry výtahů,“ usmívá se Viktor Sobotka, ředitel velkomeziříčské společnosti Výtahy. Škola získala od Krajského úřadu výjimku na počet žáků. Výuční list v oboru výtahář by si mělo příští rok na jaře odnést ze školy devět studentů. Jsou to jednak tři chlapci, kteří nastoupili v roce 2017 a absolvují celý tříletý obor, plus dalších šest, kteří si dodělávají kvalifikaci. „Kromě žáků 9. ročníků totiž přijímáme i zájemce, kteří mají výuční list v příbuzném oboru – nejčastěji elektro. Díky rozdílovým zkouškám je můžeme přijmout hned do třetího ročníku. Takže ve třídě, kde jsme měli na začátku tři žáky, máme nyní devět studentů,“ vysvětluje ředitelka školy Marie Paľovová. Podle ní mají o výuční list zájem hlavně lidé, kteří u výtahářských firem pracují a potřebují si dodělat potřebnou kvalifikaci. Zatímco studenti 9. tříd, již se na toto řemeslo hlásí, pocházejí hlavně z Vysočiny, dospělí studenti jsou z celé republiky. „Máme například jednoho pána, který k nám dojíždí z Prahy,“ připomíná ředitelka Paľovová. Tito učni mají individuální vzdělávací plán. „My jim uznáváme některé předměty, takže nemusí chodit například na tělocvik, matematiku, češtinu, ale docházejí na předměty týkající se odborné přípravy a praxe,“ dodává ředitelka. Odborný výcvik i výuku specializovaných předmětů, jako je například Zdvihací zařízení, pro školu zajišťují přímo lidé z praxe. Společnost Výtahy vybudovala ve své firmě pro učně i specializovanou dílnu, kde jsou kabiny výtahů, na nichž si mohou studenti trénovat nejrůznější postupy. Pracují i v samotné dílně. Zatímco loni do prvního ročníku oboru výtahář nenastoupil ani jeden žák, letos to jsou opět tři adepti tohoto povolání. Od letošního roku budou mít možnost rozšířit si specializaci také učni oboru elektromechanik z Třebíče. Výroba a montáž výtahů ve Velkém Meziříčí má svou tradici od roku 1957. Nedlouho nato bylo založeno také učňovské středisko. Jedno ze dvou v tehdejším Československu.