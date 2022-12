Výrostci útočili na krampusy, v garážích napadli i třináctiletého chlapce

„Díky přebujelé romské populaci a jejich nevychovaným teenagerům jsme v centru Jihlavy byli bez nějaké ochrany naposledy. Tahání za rohy, zvony, házení kelímků, bití našeho doprovodu – to si rádi necháme ujít,“ informovala na svém profilu jihlavská skupina Krampus Ericius, která účinkuje po celém Česku.

Incident v garážích City Parku

Nebyl to však oficiální průvod městem. Skupina byla domluvená pouze s obchodním centrem City Park Jihlava. Postavy v kostýmech se pak vydaly na kratší klidnou vycházku do ulic. Už tam začaly drobnější problémy.

Nejvážnější incident, při němž byl fyzicky napaden třináctiletý syn jedné ze členek krampus skupiny, se stal až v garážích City Parku, kde měli auta. „Část teenagerů nás tam pronásledovala. Odlákali maminku toho chlapce a pak ho napadli několika údery pěstí do hrudníku a do žeber,“ popsala místopředsedkyně skupiny Martina Dědková Chromá.

Podle ní chlapec utrpěl především psychickou újmu. „Je to moc hodný, nekonfliktní kluk. Byl z toho naprosto vyděšený. Nechápeme, že něco takového jsou schopné děti dětem dělat,“ kroutí hlavou.

Incident už vyšetřuje policie a prověří mimo jiné i záznamy z kamer v obchodním centru. „V současné době provádíme šetření,“ potvrdila policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Členové romské komunity chování teenagerů odsoudili na sociálních sítích. „Chci se Vám Krampus Ericius touto cestou za starší a slušné romské spoluobčany moc omluvit a vyslovit jak nás to strašně mrzí. Jihlavská omladina je nejhorší za posledních 10 let kdy drzost jedinců nezná mez. Vaše slova mají úctu k těm slušným, kde se nehází všichni do jednoho pytle, proto Vám patří velký respekt. Budu rád když bude i příští rok v Jihlavě ať se daří díky...,“ napsal jeden z Jihlavanů na Facebooku.

„Oni dělají všude ostudu já sem Romka a takovým se vyhýbám.. nemam ráda takové zvěře.!!! Očividně ty teenageři vychovala(vychovává) ulice, rodiče jsou k ničemu .. Bohužel a Bohu dík, že jsou romové, kteří dokážou žit slušně a být za něco vděční,“ píše se v dalším příspěvku.