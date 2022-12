Cesty pacientů od Nového roku místo Červeného kříže zajistí nemocnice

Nově tuto službu, která je hrazená ze zdravotního pojištění, zajistí sama jihlavská nemocnice.

„Přebíráme nejenom službu, ale i celý vozový park, což je jedenáct sanitních vozidel. Stejně tak přechází i personál v počtu čtrnácti osob. Zdravotnická dopravní služba je poskytovaná nepřetržitě, a to na základě žádanky vystavené lékařem,“ popsala za zřizovatele náměstkyně hejtmana Hana Hajnová.

Pro pacienty by se tak nic nemělo změnit. Důvodem k ukončení služby ze strany Oblastního spolku Českého červeného kříže je fakt, že jeho předsedkyně odchází do důchodu a společně s ní končí i výkonná rada. Od Nového roku by jihlavský spolek ČČK měla pravděpodobně převzít sesterská organizace v Havlíčkově Brodě, která má ale jiné cíle působnosti.

Na Vysočině tak budou zdravotní dopravní službu nově zajišťovat u tří z pěti okresů krajské nemocnice. U zbývajících dvou se o přepravu pacientů starají soukromé firmy.