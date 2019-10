Mladíka patrně srazilo auto, policie hledá svědky z konkrétních vozidel

„I přes poskytnutí okamžité pomoci přivolaný lékař konstatoval smrt chlapce. Kvůli stanovení přesné příčiny úmrtí byla nařízena soudní pitva,“ připomněla policejní mluvčí Dana Čírtková.

V současnosti je hlavní prověřovanou verzí možnost, že mladíka srazilo auto. „Kriminalisté důkladně prověřují všechny dostupné kamerové záznamy, které by mohly pomoci při prověřování okolností, za kterých mladík zemřel,“ uvedla Čírtková.

Policisté proto opakovaně obracejí na případné svědky, kteří by mohli poskytnout svědectví o pohybu chlapce.

Zejména hledají řidiče či majitele pravděpodobně světlého vozidla Renault Scénic s panoramatickou prosklenou střechou, kterého zachytily kamery v čase 2:05 na kruhovém objezdu ve Ždírci nad Doubravou.

„Vozidlo na kruhový objezd najelo od obce Nové Ransko, tedy od Havlíčkova Brodu, a po vyjetí na třetím výjezdu pokračovalo směrem na Sobíňov,“ upřesňuje Čírtková.

Další osobní automobil, který přijížděl od Sobíňova, zachytily kamery v čase 2:09. Ten projížděl po účelové komunikaci podél čerpací stanice Benzina a následně odbočil vpravo na silnici I/34 a pokračoval směrem na Nové Ransko.

„Bylo to osobní auto v provedení combi, pravděpodobně mělo světlou barvu,“ přibližuje Čírtková. Mohl by to být Volkswagen Passat B5 combi, Volkswagen Golf 3 combi, Škoda Octavia I combi , Audi A4 combi případně osobní auto podobného typu.

Policisté žádají svědky, kteří projížděli v obou zmiňovaných automobilech, aby se přihlásili na linku 158 nebo přímo na kriminalisty v Havlíčkově Brodě na telefonech 974 271 326, 974 271 320. Mohou také kontaktovat vyšetřovatele případu na e-mailu: pavel.vidner@pcr.cz nebo frantisek.steidl@pcr.cz.

„Se svědectvím se mohou přihlásit případně další lidé, kteří by mohli podat k uvedeným vozidlům nebo k prověřované události bližší informace,“ dodala Čírtková.