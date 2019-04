Měření rychlosti na D1 na Vysočině začne nejdříve o letních prázdninách

Mnohé úřady už se na zahájení úsekového měření přesto připravují. „Na poslední schůzce se zástupci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a ministerstva dopravy nám bylo oznámeno, že úsekové měření rychlosti v opravovaných úsecích letos začne na celé dálnici jednotně. A že to bude nejdříve v polovině července,“ konstatoval vedoucí odboru dopravy ve Velkém Meziříčí Jiří Pospíchal.

Ministerstvo dopravy zatím přesný termín spuštění úsekového měření nepotvrdilo, ale nepřímo připouští, že by to mohlo být později než loni. Zatím jediné, co je schopno slíbit, je počet měřených úseků. Rychlost by se měla měřit na čtyřech místech najednou.

„Přesný termín zahájení měření a konkrétní místa teprve oznámíme, až bude vše připraveno. Měřit se může vždy až v určité fázi modernizace, kdy lze technicky zajistit detekční kamery i přívod elektřiny, případně je možná instalace výložníků, na které jsou technologie osazeny,“ upozornila mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

Úřad ve Velkém Meziříčí byl v tomto ohledu loni tím nejvytíženějším. Radary z opravovaných úseků D1 v okolí města od května do podzimu odeslaly na odbor celkem 55 tisíc pokut. „Ještě nejsou všechny vyřízené, dobíhají správní řízení,“ pravil Pospíchal.

Městu pokuty přinesly asi 55 milionů korun. Ale i spoustu starostí a povinností. Jen na odbor dopravy musel úřad přijmout šest nových zaměstnanců a najít jim v budovách místo. O další zaměstnance posílil odbor finanční.

Zakázka rozdělená na dvě

Na nápor nové agendy se po těchto zkušenostech začal připravovat i městský úřad v Havlíčkově Brodě. Ten měl zajišťovat vyřizování přestupků na problémovém úseku D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem.

„S přípravami jsme sice začali, ale teď nám bylo oznámeno, že se nás to bude týkat až v příštím roce,“ podotkl tajemník Václav Stejskal.

Radnice v Havlíčkově Brodě bude vyřizovat přestupky, které spáchají řidiči v opravovaném úseku ve směru na Brno. Jenže ŘSD se nakonec rozhodlo problémovou zakázku, jež vznikla odstoupením původních zhotovitelů, italsko-kazašsko-českého konsorcia, od smlouvy, rozdělit na dvě. A právě ta, s níž brodský úřad letos počítal, se uskuteční až v roce 2020.

„S ohledem na naléhavost byla tato stavba rozdělena. Práce, které budou letos provedeny, byly soutěženy ve zkráceném výběrovém řízení. Zahájení stavebních prací se předpokládá v květnu. U zbylé části by mělo být tou dobou zahájeno zadávací řízení a samotné stavební práce pak začátkem stavební sezony 2020,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Nejnižší nabídku na první část, která se bude týkat modernizace části levého pásu a dokončení prací ve středovém pásu, podala společnost Skanska. Nabídla, že práce vyhotoví za 640 milionů korun bez daně.

Městský úřad v Havlíčkově Brodě tuší, že mu několikanásobně stoupne počet řešených přestupků. „Ročně jsme jich dosud vyřizovali kolem sedmi set. Máme na to tři a půl úvazku. Teď odhadujeme, že jich může jen na dálnici být až deset tisíc za měsíc,“ říká Stejskal.

Už teď ví, že bude muset přijmout nové zaměstnance a najít jim pracovní prostor. Odbor dopravy by se měl rozrůst minimálně o tři nové pracovníky.

Cílem úsekového měření je zklidnění provozu

Noví úředníci dostanou k dispozici provizorní prostory v některém z objektů patřících městu. „Máme několik možností. V sídle odboru dopravy na Pražské ulici to ale nebude, tam máme starosti s tím, abychom dohromady sestěhovali alespoň úředníky, kteří povedou správní řízení,“ pravil tajemník Stejskal. Zapomenout mohou nováčci i na zcela novou techniku, úřad využije ty počítače, které bude mít k dispozici.

VIDEO: Mezi Meziříčím a Lhotkou začnou v opravovaném úseku měřit Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podobně se připravuje městský úřad v Humpolci. „Letos nebudeme vyřizovat nové přestupky, ale příští rok bude hodně ostrý,“ uvědomuje si vedoucí zdejšího odboru dopravy Pavel Prchal. Kolem Humpolce se měřilo loni necelé dva měsíce. Za tu dobu přišlo 24 tisíc přestupků.

Letos ale ministerstvo dopravy nic takového nechystá. Znovu se má měřit až v roce 2020. „Cílem pro letošní rok je dořešit veškerá správní řízení, kterých před sebou ještě z loňska stále máme dost. Do příštího roku chceme jít s čistým štítem a být připraveni na nový nápor,“ dodal Prchal.

Cílem úsekového měření rychlosti na modernizovaných úsecích je podle ministerstva dopravy zklidnění provozu, snížení počtu nehod a dopravních komplikací, ne výběr pokut. „Zkušenosti potvrzují, že řidiči v úsecích sundávají nohu z plynu a jen asi procento řidičů překračuje rychlost,“ pravila Rezková.