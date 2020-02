Nemůžu ji obejmout, litoval lovec stromů při pohledu na unikátní borovici

„To je první strom, kterého se nemůžu dotknout a obejmout ho,“ zalitoval britský lovec stromů Rob McBride, když v úterý zavítal k Vírské přehradě na Bystřicku.

Právě na jednom z jejích skalnatých výběžků uprostřed vodní plochy roste už zhruba 350 let borovice, jejíž fanoušci pro ni chtějí po českém titulu Strom roku získat ještě ten evropský.

Britský dobrodruh Rob McBride stejně jako ostatní účastníci sešlosti u Chudobínské borovice museli vzít zavděk setkáním na pravobřežní silničce spojující Dalečín s hrází přehrady. Auta sem běžně nemohou, cesta je přístupná jen pěším a cyklistům.

„Chtěl bych se dostat blíž ke stromu, ale to bych musel přeplavat přehradu a vylézt nahoru po skále. Bohužel to není možné, roste v zakázaném pásmu. Jsem trošku frustrovaný,“ svěřil se britský cestovatel.

Cesta k Vírské přehradě vyšla na den, kdy se z oblohy sypal mokrý sníh a hladinu i okolní srázy bičovaly poryvy větru. Borovice se ztrácela mezi vločkami.

„Oslavujeme tady fantastickou přírodní památku,“ uznal muž, který české vítěze tradiční ankety navštěvuje od roku 2014. I když obdivuje lípy, borovice na skále jej zaujala a rozhodně podle něj není bez šance, aby se umístila na předních příčkách evropské ankety. „Na fotografiích vypadá jako bonsaj,“ glosuje McBride.

I místní občas nepřehlédnutelný solitér na skále přirovnávají k bonsaji. Častěji však mluví o královně nebo strážkyni zatopeného údolí. Ani na úterní akci nechyběli svědci starých časů, kteří pamatují malebné údolí nespoutané řeky Svratky s vesnicí Chudobín a její osadou Hamry.

„Musíme poděkovat panu Milanu Peňázovi, že ho napadlo strom do soutěže přihlásit. Myšlenka je to možná pro někoho nenápadná, ale geniální. Kolem tohoto stromu jsme jezdili a chodili velice často, ale že by to mohl být český strom roku, a za pár týdnů možná i evropský, to nás nikdy nenapadlo,“ řekl starosta Víru Ladislav Stalmach.

Milan Peňáz, uznávaný český ichtyolog, připomněl, že se u borovice koná už třetí setkání. „Poprvé jsme tu byli loni na jaře, když soutěž začínala, podruhé na podzim, když jsme šli naší borovici říci o vítězství, a teď potřetí, kdy mezi sebou vítáme britského lovce stromů McBridea,“ pověděl Peňáz.

Tento 87letý pamětník má k tomuto místu speciální vztah. V Chudobíně, který v padesátých letech musel ustoupit přehradě, se narodila jeho matka. On tam trávil dětství a ke stromu s kamarády lezl. Přesto po zničení vesnice nezahořkl.

Finalisté ankety Evropský strom roku 2020 Strom svobody (Belgie)

Ctihodný dub ve vesnici Novo Selo (Bulharsko)

Jinan z Daruvaru (Chorvatsko)

Chudobínská borovice (Česko)

Čarodějný strom (Nizozemí)

Starobylý buk ze Saint-Jammes (Francie)

Strom svobody v Kaposváru (Maďarsko)

Čarodějný tis (Irsko)

Dub Vallonea z Tricasu (Itálie)

Bez černý (Polsko)

Kaštan z Valesu (Portugalsko)

Starobylá jedle - strážce Cibinu (Rumunsko)

Osamělý topol (Rusko)

Jeřáb (Slovensko)

Trojnohý španělský dub (Španělsko)

Allertonský dub (Velká Británie)

Hlasovat můžete na webu treeoftheyear. org do 29. února. V posledním týdnu už bude hlasování tajné. Jméno vítěze oznámí 17. března v Bruselu.



„Kafkův ilustrovaný průvodce po Království českém z roku 1912 označil Chudobínsko za ‚nejkrásnější krajinářskou perlu na Svratce‘. I když jsem pamětník původních krás, troufám si tvrdit, že svratecké údolí, a zejména jeho chudobínská část, tou krajinářskou perlou zůstalo i po vybudování přehrady. Současná jezerní krajina severského typu je totiž také překrásná, zvykl jsem si na ni a mám ji rád. A také Chudobínská borovice k tomu významně přispívá,“ vyznal se Milan Peňáz v nedávném rozhovoru pro MF DNES.

Setkání s britským lovcem stromů mu udělalo radost. Rob McBride je cestovatel, fotograf, organizátor kampaní a ambasador starých a významných stromů. Život zasvětil jejich ochraně a propagaci, spolupracuje i s BBC.

Loni se podílel na dokumentu Sázením stromů k záchraně světa a stejnojmenné kampani, která si dala za cíl vybrat peníze na výsadbu 100 tisíc stromů.

Stromům je vděčný za hodně. „Byl jsem softwarový inženýr. Měl jsem spoustu práce a stresu, postihlo mě vyhoření. Musel jsem se sebrat a stromy mi zachránily život,“ přiblížil svůj životní příběh.

VIDEO: Chudobínská borovice - strážkyně zaniklé obce a kandidát na strom Česka roku 2019

Kromě Allertonského dubu rostoucího v liverpoolském parku se už zastavil u národních vítězů v Belgii a Nizozemí, z Polska přicestoval do Česka, dále se vydá na Slovensko a do Maďarska. „Soutěž se neustále rozšiřuje, letos se zapojilo šestnáct evropských zemí, navštívím jedenáct finalistů,“ plánuje McBride. Víc mu časové a finanční možnosti nedovolí.

Chudobínská borovice poskočila v třetí den hlasování na čtvrté místo. Místní patrioti doufají, že se jim podaří kampaň rozjet natolik, že přeskočí i zatím vedoucí osamělý topol v ruské stepi Kalmykia.