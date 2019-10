Stromem roku se stala borovice ze skalnatého ostrohu Vírské přehrady

„Vítězství v anketě se pojí s odborným zásahem stromolezce pro vybraný strom a také postupem mezi sedmnáct evropských vítězů v anketě Evropský strom roku,“ uvedl mluvčí pořádající Nadace Partnerství David Kopecký.



Do ankety Strom roku borovici přihlásilo několik obcí, spolků i jednotlivců. Mezi nimi byl i Milan Peňáz. Podle něj je tento strom důkazem extrémní odolnosti vůči klimatickým podmínkám i vůči vodohospodářské manipulaci s vodní hladinou v nádrži.



Kvůli ochrannému pásmu vodárenské nádrže je vstup ke stromu zakázán, známý byl již ale v dobách před napuštěním přehrady a stal se i častým objektem děl výtvarných umělců a fotografů. Tři sta padesát let stará borovice je opředena pověstmi, traduje se třeba, že pod ní v noci hraje čert na housle, což je zřejmě důsledek svrateckých silných větrů.

Povodí Moravy zarazilo, že se jich nikdo na soutěž neptal

V konkurenci dalších jedenácti kandidátů získala borovice hlasy od 4 394 lidí. Nechybělo přitom mnoho a ze soutěže byla vyřazena. Povodí Moravy, jež spravuje i tok Svratky a Vírskou přehradu, totiž vadil postup přihlašovatelů. Ti v první fázi neměli od státního podniku svolení.

„Překvapilo nás, že někdo přihlásil do ankety strom, který je na našem pozemku v ochranném pásmu se zákazem vstupu a zaslouží si velmi pečlivou péči, bez upozornění na to, o jak vzácný strom a lokalitu se jedná. Se zařazením do ankety jsme souhlasili až v okamžiku, kdy organizátoři uveřejnili bližší informace o výjimečnosti a nutnosti chránit borovici i celou tuto lokalitu,“ zmínil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Po domluvě strom, tentokrát i se všemi potřebnými informacemi, v anketě zůstal a nakonec ji i ovládl. Povodí Moravy si přeje, aby byla borovice oceněna i v anketě Evropský strom roku.

„Na tento strom jsme patřičně hrdí. Jeho umístění v I. ochranném pásmu vodárenské nádrže, kam platí zákaz vstupu, je hlavním faktorem, díky kterému si dodnes zachoval svůj půvab a kondici,“ řekl Chmelař.

Na Vysočinu letos putuje i stříbro díky dubu v Náměšti

Ten zároveň věří, že vítězství v soutěži nezpůsobí, že by lidé porušovali zákaz a snažili se k borovici dostat například proto, aby se u ní vyfotili.

Chudobínská borovice není jediným úspěšným finalistou z kraje - stříbrnou medaili získal Žižkův dub v Náměšti nad Oslavou, pro který hlasovalo dva a půl tisíce fanoušků. Třetí skončil dub z Žádlovického zámku v Lošticích na Olomoucku.

Celostátní anketu Strom roku vyhlašuje Nadace Partnerství od roku 2002. Od té doby obdržela 1 378 návrhů a do hlasování se zapojilo více než 700 tisíc lidí. Hlavním cílem je podpořit aktivitní lidi v péči o stromy v místě, kde žijí.

Do finále postupuje vždy dvanáct stromů, o vítězi rozhoduje veřejnost v online hlasování. Strom roku se nominuje do mezinárodní ankety Evropský strom roku.