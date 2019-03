Vražda Anežky Hrůzové před 120 lety rozpoutala protižidovskou kampaň

11:49 , aktualizováno 11:49

Dnes je to 120 let, co byla v Polné u Jihlavy zavražděna Anežka Hrůzová. Její smrt rozpoutala protižidovské nálady, protože jako vrah byl mylně označen místní Žid Leopold Hilsner. Podle něho se kampaň nazývá hilsneriádou. Kdo byl však skutečným pachatelem, se nikdy průkazně zjistit nepodařilo.