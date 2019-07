Jihlavská škola tancem vypráví vážné příběhy, za Schindlera má medaile

Obě tanečnice jsou mladé a talentované. Anna má vystudovanou Akademii múzických umění (AMU) a Barbora je studentkou magisterského studia Fakulty tělesné výchovy a sportu a bakalářského studia Pedagogické fakulty na Karlově univerzitě.

Jejich specializací v taneční škole je mimo jiné výrazový tanec. „Jde o komplexní pojmenovaní pro spojení moderního tance a jazzového tance. Hlavní je, aby to, co tančíme, mělo nějakou myšlenku. To znamená, že se přenáší nějaký příběh, emoce nebo nálada,“ vysvětluje Anna Korba Vanacká.

„Letos jsme si jako námět na velkou formaci vybraly rok 1989 a sametovou revoluci. V podstatě nepopisujeme konkrétní situace, jen náladu z celé té doby,“ pokračuje.

Propracovat se od úplných začátků až po taneční školu, která sbírala úspěchy na mistrovství Evropy, bylo podle jejích slov těžké a zároveň krásné.

Sází na mladé trenérky a rodinnou atmosféru

„Vůbec nic bych ale neměnila. První rok, kdy nás bylo dvacet a ještě jsme trénovaly v tělocvičně základní školy, jsme všechny věděly, že jinak než tvrdou prací to nedáme,“ vzpomíná Korba Vanacká. „Že jsme v tom samy a děláme si to tak, jak my chceme. A že vše, co se stane, je jen v našich rukou.“

Právě to bylo pro mladé tanečnice skvělé. „Věděly jsme, že když přijde úspěch, bude náš. A když přijde neúspěch, budeme se z něj muset poučit,“ říká s pokorou v hlase.

Ve své taneční škole mají Barbora Schreková s Annou Korbou Vanackou mladé trenérky, což považují za výhodu. „Jsou to holky, které jsme si samy vyškolily. V tom vidím výhodu, že v podstatě pracují tak, jak chceme,“ sděluje Korba Vanacká.

Další výhoda je v tom, že trenérky jsou si věkově blízké s dětmi, které v Nart dance school tancují a nebojí se jim svěřit. Jak říká jedna z trenérek: „Jsme taková rodina.“



Holčička v červeném kabátu přinášela naději

Koncem června se v Maďarsku konalo Mistrovství Evropy ve výrazových tancích, kde ani Nart dance school nechyběla.

Byla to poslední soutěž před koncem sezony a holky si ji patřičně užily. „Myslím si, že to pro ně bylo takové uvolněné. Říkaly jsme si, že nám už o nic nejde, jen si to jdeme užít, a možná právě proto to takto dopadlo,“ říká trenérka Anna, která je po právu hrdá na svou taneční školu.

Že z evropského šampionátu přivezou osm cenných kovů se nikomu ani nesnilo. Zvlášť při tak velké konkurenci, která se v Maďarsku sešla. Přesto zde Nart dance school bodovala. Celkem získala pět zlatých medailí, dvě stříbrné a obsadila jednu bronzovou příčku.

Jeden z mistrovských titulů vybojovala s formací Hope in us. Tanečnicím je osm až devět let a jejich vystoupení bylo inspirované Schindlerovým seznamem.

„Byla to formace sedmi holek. Šest z nich představovalo mladé dívky s židovskou hvězdou a sedmá, v rudém kabátku, naději,“ přibližuje Korba Vanacká. „Nešly jsme po celém příběhu, ale po tom, že holčička v červeném kabátě je světlo v tom zlém světě,“ objasňuje trenérka.

Závažné téma? Holky měly pocit zodpovědnosti

Při výrazovém tanci však nejde pouze o to, získat medaili či si vydobýt úspěch. Jde také o možnost se něco přiučit.

Když trenérky vyberou téma choreografie a dívky o něm nic nevědí, stávají se z trenérek učitelky. Dětem předají potřebné informace a ty poté svým tancem pošlou zprávu dál.

Není vždy snadné vypořádat se v nízkém věku s tak závažným tématem, jako byl Schindlerův plán.

„Ze začátku byly holky vyděšené, protože o tom moc nevěděly. A to je další z věcí, o kterou se snažíme. Když holky o tom tématu nevědí moc informací, chceme, aby si něco načetly, něco zjistily. Například na sametovou revoluci se ptaly rodičů a prarodičů, jak to vnímali,“ vysvětluje Korba Vanacká.

„Snažíme se nebýt povrchní, abychom šly do hloubky - pro tanečníky i pro diváky,“ sděluje trenérka. „Právě u formace Hope in us jsme jim vysvětlovaly, jak se to dotýkalo dětí a jak i pro ně to bylo složité. A ony mají teď šanci to sdělit dětem v jejich věkové kategorii. Můžou ukázat, že je to věc, na kterou bychom neměli zapomínat. Pak už holky měly pocit zodpovědnosti, že mají co sdělit.“