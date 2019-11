Na zvrhlého učitele soudce křičel, pak ho poslal na 4,5 roku do vězení

„Vy nám tady s takovou lehkostí popisujete, jak děvčatům píšete, ať vám pošlou erotické fotky a videa, jak je to jenom virtuální útěk. Cituji ze zadržené korespondence: „Chtěl bych vidět tvou roztaženou k****čku...“ S naprostou lehkostí nám toto říkáte o děvčatech, kterým je 13 let a přijde vám to naprosto normální,“ obořil se například na obžalovaného soudce Horna.

„Pane obžalovaný - není to normální! Hážete vinu na všechny ostatní. Jak řekla paní soudní znalkyně, muže s konvenční sexualitou vůbec nezajímají pubertální děvčata. Pro normálního člověka je toto naprosto nechutné a v rozporu se zásadami morálky,“ hřímal jindy soudce.

Muž dívky, kterým v té době nebylo ještě 15 let, kontaktoval na sociálních sítích Omegle a Instagram. Zpočátku si s nimi psal, některé doučoval matematiku, chemii, po čase po nich požadoval osobní schůzky, setkání a vylákal z nich i množství erotických fotografií a videí.

Se třemi z nich dokonce údajně měl pohlavní styk. To však připustil pouze u jedné z dívek, o níž tvrdil, že mu neřekla, že jí ještě není patnáct let. U zbývajících dvou však toto obvinění zcela odmítá.

Černého výpověď při minulém líčení na začátku října v tomto směru byla podle soudu i státního zástupce Ivo Nováka naprosto účelová s cílem vyhnout se trestní odpovědnosti za nejzávažnější čin, kterým bylo pohlavní zneužití.

„Doznal se pouze k tomu, co bylo vynuceno naprosto objektivními důkazy. Byla však zajištěna komunikace s dívkami, z čehož jeho jednání naprosto jasně vyplývá. Jeho výpověď byla naprosto jednoznačně vyvrácena výpověďmi poškozených dívek. Jsou to čtyři dívky, které se neznají, nemají na sebe žádnou vazbu a jsou od sebe vzdálené stovky kilometrů. Nemáme o jejich výpovědích pochybnosti,“ poznamenal soudce.

Když se na skutky přišlo, naléhal na dívky, aby zprávy smazaly

Obžalovaný se podle soudce sám znevěrohodnil tím, že měnil své výpovědi. Zajištěno však bylo například sperma na prostěradle v penzionu, kde se s jednou dívek setkal, kamerové záznamy, sexuální pomůcky v igelitové tašce v autě i lékařská zpráva, která hovoří o nedávném porušení panenské blány u jedné z poškozených dívek.

Dalším důkazem jsou podle soudu SMS zprávy. „Hned když se na jeho skutky přišlo, psal dívkám, aby vzájemnou konverzaci smazaly. Ptal se, zda to učitelé budou hlásit na policii. Všechno to do sebe zapadá,“ poznamenal soudce Horna.

U soudu ve středu vypovídali soudní znalci v oboru psychologie a sexuologie. Podle soudní znalkyně v oboru sexuologie Želmíry Herové trpí Černý takzvanou hebefilií.

„Nemá vlohy pro namlouvání dospělých žen. Nerozumí jejich cudnosti. Neprobíhá tam žádná namlouvací fáze. U pubertálních dívek, které jsou velmi zvědavé, mohou vzniknout párové vazby. Ale pouze krátkodobě. Vznikají tak paralelní vztahy,“ popsala znalkyně.

Úchylka není nebezpečná, může se z ní úspěšně vyléčit

Vzhledem k tomu, že nezjistila, že by jeho postoj byl kritický, doporučila mu ústavní sexuologickou léčbu. „Prognóza je relativně dobrá. Musí si ale uvědomit a akceptovat tuto zvláštnost. Není to nebezpečná úchylka jako třeba sadismus,“ dodala.

Obžalovaný několikrát napadl závěry tohoto posudku i to, jakým způsobem byl udělán. Se svou obhájkyní požadoval vyhotovit revizní znalecký posudek. To však soudce zamítl.

„O znaleckém posudku nemáme žádné pochybnosti. Paní znalkyně logicky a otevřeně odpovídala na doplňující dotazy, zcela jasně popsala, jak ke svému závěru dospěla,“ dodal soudce.

I soudní znalec v oboru psychologie Jaroslav Veselý doporučil ústavní sexuologickou léčbu. „Mohl by díky ní získat náhled a těchto problémů se do budoucna vyvarovat. Úspěšná resocializace je vysoká,“ poznamenal.

Po Klausově amnestii získal nové místo na škole v Berouně

Sám Černý vyjádřil v závěrečné řeči lítost nad svými skutky. „Chtěl bych se omluvit těm dívkám. Devět měsíců ve vazbě resetovalo mou mysl. Jsem zlomený muž. Trápí mě, že tím vším nejvíc trpí manželka a mí dva synové. Zestárnul jsem o patnáct let,“ řekl.

Miroslav Černý byl za stejný trestný čin odsouzen již jednou v roce 2012. Soud mu za zločin pohlavního zneužívání a přečin ohrožování mravní výchovy dítěte vyměřil dva roky s podmíněným odkladem na zkušební dobu tří let. V roce 2008 pohlavně zneužil jednu ze školaček ve svém bytě v Kladně a také v kabinetu jedné z pražských škol, kde tehdy vyučoval.

V pražské škole tehdy musel skončit. Podle Berounského deníku mu najít nové místo ve školství pomohla v roce 2013 amnestie tehdejšího prezidenta Václava Klause. Zaměstnala ho jedna ze základních škol v Berouně. Řediteli tehdy předložil čistý trestný rejstřík.