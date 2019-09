Jihlavské zastupitelství viní učitele z pohlavního zneužití čtyř dívek

„Žalobu jsem podal 13. září,“ řekl Novák. Žaloba se týká nezákonných kontaktů se čtyřmi nezletilými dívkami.

„Šlo o to, že prostřednictvím sociálních sítí kontaktoval čtyři nezletilá děvčata, se třemi z nich se skutečně setkal, měl s nimi pohlavní styk, ačkoli jim nebylo 15 let. Současně po nich prostřednictvím sociálních sítí žádal zasílání erotických fotografií, to znamená dětskou pornografii,“ řekl Novák.

Muž je obviněný ze zločinu pohlavního zneužití, přečinu navazování nedovolených kontaktů s dítětem, přečinu ohrožování výchovy dítěte a přečinu zneužití dítěte k výrobě pornografie.

Kromě Vysočiny se muž stýkal s dívkami z Olomouckého a Plzeňského kraje. Berounští kriminalisté se podle policejní mluvčí Michaely Richterové případem nezabývají.