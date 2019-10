Učiteli po zneužití školačky pomohla amnestie. Za stejný čin je u soudu opět

Zřejmě jenom díky všímavosti několika jihlavských sportovních trenérů se jihlavští kriminalisté začali letos v únoru zabývat případem sexuálního zneužívání minimálně čtyř školaček z Přerovska, Plzně, Sušice a z Jihlavy.

Případ nyní začal rozplétat jihlavský okresní soud.

Státní zástupce Ivo Novák viní šestatřicetiletého učitele základní školy Miroslava Černého z Kladna ze zločinu pohlavního zneužití, přečinů navazování nedovolených kontaktů s dítětem, ohrožování výchovy dítěte a zneužití dítěte k výrobě pornografie. Za to pedagogovi hrozí trest od dvou do osmi let. Od února je muž ve vazbě.

Muž měl dívky, kterým v té době nebylo ještě 15 let, kontaktovat na sociálních sítích Omegle a Instagram. Zpočátku si s nimi psal, některé doučoval matematiku, chemii, po čase po nich požadoval osobní schůzky, setkání a vylákal z nich i množství erotických fotografií a videí. Sám jim podle spisu posílal stejně laděné své fotografie.

Skutečný věk dívek se prý dozvěděl až z vyšetřovacího spisu

Podle obžaloby měl mít se třemi z nich pohlavní styk. Dívky, kterým bylo v té době většinou 13 let, ve svých výpovědích potvrzovaly nejrůznější sexuální praktiky, mimo jiné i používání obojku kolem krku.

Sexuální styk přiznal Miroslav Černý však pouze v jednom případě. S touto dívkou měl několik let udržovat milostný poměr. Údajně mu tvrdila, že jí je šestnáct let.

„Její skutečný věk jsem se dozvěděl až ve vyšetřovacím spise. Byl to pro mě šok. Považoval jsem ji za téměř dospělou a tak jsem se k ní choval. Pokud by mi byl znám její skutečný věk, nikdy by k tomu nedošlo,“ řekl před soudem.

Sama dívka pak ve své výpovědi přiznala, že mu v otázce věku lhala, jezdila k němu dokonce na celé víkendy. „Asi jsem ho milovala,“ řekla.

K nepatřičné konverzaci se doznal, k pohlavnímu styku nikoliv

Pedagog druhého stupně základní školy v Berouně se doznal k nepatřičné konverzaci s dívkami na sociálních sítích i k požadavkům na zasílání erotických fotografií a videí.

„To, co se stalo mě velmi mrzí, nebudu v tom pokračovat. Nechal jsem se unést a používal tento způsob virtuálního vztahu jako únik od problémů, kterým jsem čelil,“ kál se před soudem.

Že by mezi ním a dívkami docházelo k pohlavnímu styku však důrazně odmítl. Školačky však ve výpovědích tvrdily něco jiného.

Podle Černého jsou ve výpovědích nesrovnalosti a napadl i znalecký posudek. Na otázku, zda mu nepřišlo divné stýkat s třináctiletými dětmi, odpověděl, že u něj vítězila chuť pomáhat jim. Ať již ve studiích nebo s jejich problémy - šikanou ve škole, problémy s učením, neshodami s matkou, se kterými se mu dívky svěřovaly.

Nejrůznější sexuální pomůcky vozil v kufru svého auta

Celý případ se začal rozplétat poté, co jihlavský trenér spatřil jednu z poškozených třináctiletých dívek u školy v autě bez SPZ s mnohem starším mužem. Pak se přišlo i na jejich konverzaci, kterou spolu vedli a fotografie, které si posílali. Následně si případ převzala policie.

Černý měl dívku z Jihlavy kontaktovat letos v lednu přes Instagram. „Rovnou mi řekl, že je na mladší holky,“ uvedla dívka ve své výpovědi.

Po čase se dohodli na osobní schůzce v Jihlavě. Školačku vyzvedl autem u jejího domu a odvezl do penzionu, kde byl ubytovaný. Na pokoji ji podle obžaloby svlékl, na krk jí připnul obojek a vyzkoušel několik sexuálních praktik. Pak ji opět odvezl domů, ale ještě týž den se v penzionu opět setkali a došlo opět k sexuálnímu zneužití.

To však Černý odmítá. „Seděli jsme na posteli a povídali si. Obojek si chtěla jenom vyzkoušet. Došel jsem pro něj do auta, připnul jsem jí ho a trochu za něj zatáhl. Toť vše,“ uvedl svou verzi události.

Různé sexuální hračky a pomůcky vozil v kufru svého auta v igelitce. „Měl jsem je tam proto, že mi tam manželka neleze,“ sdělil.

Druhý den se opět potkali u školy, kde měla mít dívka sportovní turnaj. „O přestávce vyběhla ven za mnou. Dal jsem jí pusu na uvítanou, viděl nás trenér a tím to všechno začalo,“ dodal.

Poznamenal, že dívka měla doma problémy s matkou, která ji chtěla dát do dětského domova. „Měly jsme dřív hezký vztah, ale po 13. narozeninách se hrozně změnila. Přestala se mnou komunikovat. Byla pořád na mobilu a na sociálních sítích. Měla jsem strach aby neutekla z domova, byli jsme se sociálkou domluveni, že by šla do domova. Nečekala jsem to, co se stane. Já ji takhle nevychovala,“ uvedla ve výpovědi její matka.

Obžalovaný se vrátil zpět do vazby, soud mu ji prodloužil

Miroslav Černý byl za stejný trestný čin odsouzen již jednou v roce 2012. Soud mu za zločin pohlavního zneužívání a přečin ohrožování mravní výchovy dítěte vyměřil dva roky s podmíněným odkladem na zkušební dobu tří let. V roce 2008 pohlavně zneužil jednu ze školaček ve svém bytě v Kladně a také v kabinetu jedné z pražských škol, kde tehdy vyučoval.

V pražské škole tehdy musel skončit. Podle Berounského deníku mu najít nové místo ve školství pomohla v roce 2013 amnestie tehdejšího prezidenta Václava Klause. Zaměstnala ho jedna ze základních škol v Berouně. Řediteli tehdy předložil čistý trestný rejstřík.

Jihlavský okresní soud nyní muži prodloužil vazbu. „Riziko, že by mohl opakovat trestnou činnosti je velmi vysoké,“ zdůvodnil usnesení soudce Pavel Horna.

Jednání je odročeno na polovinu listopadu a bude pokračovat dalším dokazováním.