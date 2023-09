Soud dvakrát zprostil dozorce viny z mučení vězeňkyně, teď dostali podmínky

O rozsudku informovala televize CNN Prima News. Šest dozorců světelské věznice bylo obviněno z údajného mučení vězeňkyně Alice Večerkové. Podle obžaloby ji 8. ledna 2020 po incidentu ve vězeňském školském zařízení na přibližně tři a půl hodiny připoutali k okenním mřížím uzavřeného oddělení věznice.

Okresní soud v Havlíčkově Brodě případ projednával třikrát. Ve dvou případech žalobu vždy zamítl a dozorce obvinění zprostil. Státní zástupce Lukáš Vodička se ale pokaždé odvolal ke krajskému soudu v Pardubicích. Ten dvakrát vrátil případ zpět do Havlíčkova Brodu s tím, že prvoinstanční soud neposoudil všechny důkazy správně.

Naposledy se tak stalo na konci května. To už ale připojil právní názor, který měl být pro soud v Havlíčkově Brodě závazný.

„Poutání je možné podle zákona použít, pokud vězeň buď fyzicky napadne příslušníka vězeňské služby, ohrožuje život, či poškozuje majetek. Kopání do matrací takovým jednáním není. Pokud poškozená máchala rukama a prohlašovala, že jsou dozorci neschopní, není to důvod k použití donucovacího prostředku,“ vysvětloval v květnu předseda odvolacího senátu Aleš Holík.

Podle soudce pro použití donucovacího prostředku nebyl důvod jen proto, že vězeňkyně Večerková odmlouvala a nepracovala. K ponechání pout neopravňují podle odvolacího soudu dozorce slovní urážky ani to, že žena říkala, že jsou neschopní.

Všichni obžalovaní se okamžitě odvolali

Podle tohoto právního názoru se nyní musel havlíčkobrodský okresní soud řídit. Skutek překvalifikoval z mučení a nelidského zacházení na zneužití pravomoci. A všem šesti obžalovaným dozorcům udělil shodný trest tří let odnětí svobody podmíněně odložený na zkušební dobu tří let. Zároveň všem zakázal vykonávat povolání dozorce po dobu dvou let.

Podle CNN Prima News, která o rozsudku informovala, bylo rozhodnutí pro obžalované velice překvapivé. Stejný soud je už dvakrát předtím všech obvinění zprostil. Na místě se tudíž proti poslednímu rozhodnutí odvolali.

Pro všech šest dozorců je proces nesmírně vyčerpávající. Dvakrát už se radovali ze zproštění obžaloby, jejich radost ale pokaždé byla předčasná. Proces se táhne tři roky, soudy si ho posílají mezi sebou. Od prvotního incidentu jsou dozorci postaveni mimo službu.

11. ledna 2023

Jak již při dřívějších projednávání uvedli svědci a znalci, poškozená Alice Večerková není důvěryhodná osoba. Často a ráda vyvolává konflikty. Za mřížemi pobývala vícekrát, přičemž nespolupracovala a opakovaně se projevovala agresívně a vulgárně. K soudnímu líčení se nedostavila, soud ji musel nechat předvést.

Podle regionálního Deníku se nyní znovu ocitla ve vazební věznici. Dostala se tam údajně poté, co se v pražské tramvaji dostala do konfliktu s cestujícími, když převážela psy bez náhubku.