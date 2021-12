Krutí dozorci se „udali“ inspekci sami, prozradila je služební pouta

Dvě hodiny ji tak nechali, pak se do cely vrátili. Ženu přitlačili k zemi do polokleku a opět jí roztáhli vodorovně ruce. Žena se bránila, nadávala. Po půlhodině se dozorci podle spisu rozhodli pro krutější trest – zatáhli ji každý z jedné strany, tak aby ruce vytáhli co nejdále od těla, a znovu ji připoutali k mříži. Na další hodinu. Teď je státní zástupce obžaloval z mučení a nelidského a krutého zacházení. Všichni obvinění odmítají.

Existovaly oficiální záznamy dozorců, ve kterých podle informací MF DNES přiznávali použití pout a zpacifikování vězeňkyně.