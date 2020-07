První jízdu opatrně, pak už jezdci driftují. Sjezdovku brázdí tříkolky

„Líbilo se mi, jak byl svah prudký, a driftování se zadními koly, to byl masakr,“ líčil po své páté jízdě mladík jménem Daniel. „V letní sezoně je to na sjezdovce pěkné zpestření,“ řekl jeho táta David Lev z Hlinska. O nové atrakci se dozvěděl od známého.



Provozovatel sjezdovky Zdenek Holemář chtěl s adrenalinovou zábavou na léto přijít už dřív. „Ale kvůli pracovnímu vytížení v automobilovém průmyslu na tříkolky do letoška nedošlo,“ říká. Jelikož má od jara méně práce, přešel od plánů k činům.

Start sezony však nejdřív oddálil koronavirus, pak deštivé počasí. „Začali jsme nakonec až 28. června. Od té doby jedeme pořád, pokud tedy zrovna neprší. Na mokrém kopci to docela dost klouže,“ zmiňuje provozovatel.

Terénní tříkolky jsou v provozu denně od 10 do 18 hodin. K dispozici je pět robustních kár od českého výrobce. „Děti od 150 centimetrů výšky mohou jezdit samy, ty menší si rodiče posadí před sebe,“ popisuje Holemář.

Nezbytné instrukce na úvod

V pondělí odpoledne instruoval hned několik jednotlivců i skupinek, které se během hodiny na kopci vystřídaly. „Tříkolka má dvě zadní brzdy, každé kolo jde brzdit zvlášť. Jakmile zmáčknete obě současně, i v prudkém místě zastavíte,“ zaučoval vlekař nováčky.

Nahoru na kopec vytáhne jezdce poma, dolů si vyberou libovolnou trasu na travnatém svahu. Horní pasáž je prudší, dolní mírnější, louka je navíc široká.

„Většinou každý jede první jízdu opatrně, v každé další už si troufá víc, zkouší i driftovat,“ líčí. „Jeden návštěvník z Karviné na konci ježdění pokřikoval, že je to ‚navykove‘,“ glosuje Holemář, pěkně po ostravsku s krátkými samohláskami.

Půjčovné tříkolky a nezbytná ochranná přilba je v ceně jízdného. Jedna jízda vyjde na 50 korun, pět jízd na 150 korun.

Zima nestála za nic, snad to spraví léto

Zima letos podle Holemáře nestála za nic. „Jezdilo se jen sedm týdnů. Byla to jedna z nejhorších sezon od doby, co jsme začali zasněžovat,“ porovnává muž, který sjezdovku provozuje už osmnáct let.

Zato léto vypadá i přes spoustu deštivých dní nadějněji. „Už když jsme na začátku července rozváželi po kempech propagační materiály, bylo vidět, že jsou plné. Lidé začali víc cestovat doma,“ poukazuje.

Zdenek Holemář plánuje, že tříkolky budou v provozu do konce září. Po prázdninách už bude jezdit pouze o víkendech.

Stejná atrakce funguje o sobotách a nedělích také v areálu Kadlečák u Světlé nad Sázavou.