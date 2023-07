Silničáři zpevnili most u Dukovan, i kvůli plánovanému rozšíření elektrárny

Silničáři speciálními ocelovými rozpěrami zvýšili nosnost mostku na silnici I/38 u Jihlavy - Antonínova Dolu. Ze stávajících 523 ji posunuli na 900 tun. A to proto, aby tudy za pár let mohl projet nadměrný náklad. Počítá se s tím, že právě tudy by mířily komponenty od přístavů na Labi do dukovanské jaderné elektrárny.