Obchvat Třebíče se blíží, součástí stavby bude i devět metrů vysoký tunel

„Doufáme, že změny dokumentace budou hotovy v lednu či únoru. Dokumentace se upravuje proto, že jsme se v oblasti třebíčských Lorenzových sadů pokusili vyhovět připomínkám provozovatelů tamních průmyslových areálů. Zkusili jsme tam úpravy na limitní normové parametry, čili že se snažíme v rámci možného vyhnout se stavbou průmyslovým objektům, které tam nyní už jsou,“ řekla Marie Tesařová, šéfka jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Lorenzovy sady se dotýkají jihovýchodní částí obchvatu, který povede z větší části mezi jejich okrajem a hranicí přiléhající průmyslové zóny. Odhad ceny celé stavby obchvatu je nyní jenom velmi přibližný.

„Aktuální odhad ceny nemáme, zatím vycházíme z toho původního. Půjde o několik miliard korun. Cena se proti minulosti změní, protože desítky objektů té stavby doznaly změn kvůli těm úpravám,“ podotkla Tesařová.

Trasa obchvatu se podle vedoucího odboru dopravy na třebíčské radnici Aleše Kratiny posouvá řádově o metry. Kvůli stavbě obchvatu také vznikne provizorní propojka ulic Hrotovická a Znojemská. Ta by měla vést za obchodními centry u Znojemské a průmyslovou zónou u Hrotovické.

„Je to proto, aby v době výstavby části obchvatu na Spojovací ulici doprava v Třebíči nezkolabovala a my mohli převést dopravu na alternativní komunikaci. Propojka bude součástí stavby obchvatu. Mělo by jít o dočasnou stavbu, ale zda tam nakonec třeba zůstane natrvalo i po jeho zprovoznění, nedokážeme teď říct,“ pověděl Kratina.

Dvanáct mostů na šesti a půl kilometrech

V případě průběhu obchvatu Terovským a Libušiným údolím, který měl řadu kritiků, se podle Kratiny dočasně podařilo vyjednat jeho „odstínění“ od okolí, aby jej co nejméně zasahoval. „Stavba bude 20 metrů nad dnem Koželužského či Stařečského potoka. Tunel v Borovině bude mít výšku devět metrů oproti standardní výšce 4,5 metru, ale to je proto, aby tudy projely nadměrné náklady,“ řekl Kratina.

Třebíčský obchvat bude měřit celkem 6,5 kilometru. V rámci stavby vznikne dvanáct nových mostů. Postaveny budou čtyři úrovňové a tři mimoúrovňové křižovatky.

Na obchvat Třebíče navazuje souběžně plánovaný nedaleký tříkilometrový obchvat obce Vladislav na stejné silnici, který by se měl podle předběžných plánů ŘSD budovat v letech 2028 až 2031.

Stavby akcelerují požadavek státu, aby předcházely výstavbě pátého bloku jaderné elektrárny Dukovany a po trase mohly být potom do Dukovan převáženy nadrozměrné a těžké komponenty.

V rámci této „přípravy“ na dostavbu Dukovan by měly být v úseku Jihlava - Třebíč - Dukovany postaveny také obchvaty Brtnice, Zašovic, Slavětic a částečně Okříšek.

Podle kritiků jde o „průchvat“ skrz město

Obchvat Třebíče má dlouhodobě množství kritiků. Opoziční zastupitel Jaromír Barák ze seskupení Třebíč občanům! považuje navrženou trasu obchvatu za neefektivní a nazývá jej ironicky „průchvatem“. Podle něj by Třebíč měla mít velký obchvat, který by město obkroužil výrazně uctivějším obloukem.

Podle stávající třebíčské garnitury je však nyní připravovaná varianta maximem možného a při jejím odmítnutí by Třebíč na řadu let šanci na jakýkoli obchvat ztratila.

„Vzhledem k pokročilému stupni přípravy a argumentům typu ekonomické efektivnosti, dopravní účinnosti a nákladů na stavbu, není přeložení mimo Třebíč reálné,“ míní i úředník Kratina z odboru dopravy.

Kasační stížnost skupiny lidí a firem z Třebíče, nesouhlasících se stavbou obchvatu, v dubnu zamítl Nejvyšší správní soud.