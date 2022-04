Kraj chce prosadit obchvat Blučiny jako součást dostavby bloku v Dukovanech

Čekání na první kopnutí do země má ovšem pro Blučinu nahořklou příchuť. I když se stavba obchvatu opakovaně objevuje mezi krajskými prioritami a stala se i součástí Národního investičního plánu, jihomoravské hejtmanství na ni marně shání peníze.

Teď se ale rýsují nové možnosti, jak silnici v délce necelých pěti kilometrů zaplatit. Jednou z nich je šance, že se stane součástí obřího státního tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany.

Že je to zvláštní spojení s padesát kilometrů vzdálenou dominantou? Ne tak docela. „Nechali jsme si zpracovat dopravní studii, která souvisí s plánovaným pátým blokem v Dukovanech. V ní je popsáno, které silniční úseky je potřeba posílit a zabezpečit. Jedním z nich je eventuálně i obchvat Blučiny,“ vysvětlil Jiří Crha (ODS), jihomoravský radní zodpovědný za dopravu.

Jinými slovy – právě přes Blučinu by se mohl vozit materiál pro dostavbu Dukovan. Konkrétně rozměrné náklady, které se nevejdou na železnici.

Ministerstvo dopravy kvůli tomu musí technicky připravit nevyhovující silnice, například opravit mosty či posílit křižovatky. Mezi vybranými úseky obchvat Blučiny zatím chybí, kraj ho však chce zařadit.

„Co nevidět nás čeká setkání s ředitelem Dukovan a s předsedkyní Úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou, s nimiž záležitost projednáme. Uvidíme, zda se to podaří prosadit,“ dodal Crha.

Splátky až na čtvrt století

A pak je tu i další možnost. Společnost Eurovia, jež má se silničními stavbami rozsáhlé zkušenosti, nabízí, že obchvat vybuduje sama jako takzvaný PPP projekt. Kraj by pak silnici každoročně splácel po dobu dvaceti až pětadvaceti let.

„Splátky by vycházely asi na padesát milionů ročně. Při jihomoravském rozpočtu ve výši 7,5 miliardy, kde je na dopravu vyčleněno 2,5 miliardy, si nemyslím, že by to kraj muselo extrémně zatížit,“ uvedl starosta Blučiny Jan Šenkýř (nez.).

S firmou i hejtmanstvím o této variantě opakovaně jednal. „Bohužel ze strany kraje cítím určité rozpaky, protože forma PPP projektů není v Česku, na rozdíl třeba od Slovenska, až tak rozšířená,“ podotkl.

V Blučině už pro obchvat nemůžou udělat víc. Obec nechala vypracovat studie, pozemkové úpravy, vykoupila parcely od více než tří stovek vlastníků, zajistila veškerou dokumentaci včetně stavebního povolení a teď „jen“ čeká na reakci zástupců kraje.

Na apríla si místní z vedení kraje vystřelili

„Mají to na stříbrném podnose. Už asi rok a půl jsem přesvědčený, že stavba je natolik připravená, že teď je to pouze o politickém rozhodnutí,“ řekl starosta.

Zatím ale v Blučině čekají marně. Také proto si 1. dubna, tedy v aprílový den, místní lidé z úředníků i vedení kraje vystřelili – v oblecích a lodičkách se chopili lopat s tím, že si svépomocí obchvat sami postaví. Další lopaty se jmenovkami pak nachystali nejen pro radního Crhu, ale také hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) i ředitele Správy a údržby silnic Romana Hanáka a další.

„Už jsem zahájil trochu ofenzivnější fázi, aby se kraj probral a zmobilizoval,“ komentuje Šenkýř aprílový videospot, který vidělo 45 tisíc lidí. Z dosavadního přístupu je totiž zklamaný. A to i ze strany ministerstva dopravy, jež s Blučinou načas úplně utnulo komunikaci.

Staví se pouze v Čebíně

Jestli kraji některá z možností financování obchvatu vyjde, není jisté. Ve hře je i vyčkávání na další dotace, přestože v minulosti s žádostí o peníze na tuto stavbu hejtmanství už dvakrát neuspělo.

Obchvat je nachystaný v délce zhruba pěti kilometrů, přičemž povede severně od obce. Silnice se napojí u exitu z dálnice D2 a jižně od Vojkovic naváže na další. Během stavby vznikne i šestice nových mostů, které umožní křížení s cyklostezkami a polními cestami.

Na „papíře“ je na jižní Moravě celá řada obchvatů. Od Břeclavi přes Mikulov a Znojmo až po brněnské Tuřany či Slatinu. Letos se však reálně stavby dočká pouze dlouho chystaná silnice kolem Čebína.

„Jde o obchvat, který je dlouhý asi čtyři kilometry, vyvede z obce frekventovanou silnici druhé třídy mezi Brnem a Tišnovem, zároveň téměř kopíruje železniční trať a táhne se jižně od ní. V dalších letech plánujeme i severní obchvat Hradčan, který na tuto stavbu naváže,“ prohlásil před pár týdny ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák.

Nákladová cena zakázky se pohybuje kolem 434 milionů korun včetně DPH. Jenže problémem jsou průtahy. „Musím připustit, že nás opravdu tlačí čas, abychom stavbu profinancovali z dotací podle harmonogramu. Musí být hotová do poloviny roku 2023, původně jsme měli začít už loni v létě,“ uzavřel.