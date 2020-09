Stavba soukromého domova pro seniory ve Žďáře začne ještě v letošním roce

Již letos se tento areál tvořený dvěma hlavními trakty a spojovacím krčkem začne měnit na moderní SeniorCentrum. To ve městě vybuduje společnost SeneCura. Práci v něm také najde na osm desítek lidí - pečovatelů, sester, kuchařů a pomocného personálu.



Lůžka v pobytovém zařízení budou zahrnuta do krajské dotační sítě. „Je to jedna z cest, jak zajistit prostředky na investice rychleji, než se to daří z veřejných rozpočtů,“ uvedl hejtman Jiří Běhounek.

Právě od kraje firma nemovitost a pozemky v roce 2016 získala, a to za 24,3 milionu korun. Společně s již fungujícím domovem v Telči a budovanými areály v Humpolci a v Chotěboři, kde jde projekt už do finiše, se Žďár stane sídlem čtvrtého zařízení SeneCury pro seniory na Vysočině. V souhrnu se tak v kraji jedná o zhruba pět set lůžek v domovech se zvláštním režimem.



Nové žďárské SeniorCentrum vyřeší mimo jiné i aktuální potřeby města, jež bojuje s nedostatečnou kapacitou míst pro klienty se specifickými potřebami a různými demencemi. Seniorpenzion, který provozují žďárské sociální služby v pronajaté části soukromého hotelu Fit, je totiž plný.

První klienti i zaměstnanci se přesunou z Fitu

„Máme tam celkem 40 lůžek, což se ale ukazuje jako nedostatečná kapacita. A už i v našich domech s pečovatelskou službou víme o některých lidech, kteří by svojí diagnózou měli spadat spíše do domova se zvláštním režimem,“ uvedl žďárský místostarosta Josef Klement.

Po otevření zařízení SeneCury by mělo být všech 40 lůžek z městského seniorpenzionu přesunuto právě do tohoto domova, počítá se rovněž s přestupem zaměstnanců. O případném využití uvolněných prostor ve Fitu se podle Klementa ještě bude uvažovat. Město je má zatím pronajaté do roku 2023.

V budoucím SeniorCentru v Komenského ulici budou mít klienti k dispozici 51 dvoulůžkových a třicet jednolůžkových pokojů. Uspořádány budou, stejně jako tomu má být i v budovaných domovech v Chotěboři a Humpolci, formou domácností pro navození rodinné atmosféry.

Počítá se rovněž s fungováním takzvané odlehčovací služby s kapacitou deset lůžek. Určena je jako podpora lidem, kteří se starají o své blízké, již vyžadují intenzivní celodenní péči. Za ně služba může krátkodobě přebrat tuto náročnou činnost.

SeniorCentrum by mělo zahájit provoz v roce 2022

S pracemi na budování žďárského SeniorCentra se začne ještě letos na podzim, po dokončení již probíhajících přípravných a projekčních prací. „Ke zprovoznění domova by pak mělo dojít ve druhém kvartálu roku 2022,“ upřesnil Ondřej Plšek ze společnosti SeneCura.

Přestavba bude podle firmy ctít původní uspořádání budovy ve tvaru písmene Z - tedy dva hlavní trakty se spojovacím krčkem. Zbořena má být někdejší jídelna a tělocvična internátu, zmiňovaný krček vznikne nový.

Zbytek komplexu na okraji sídliště Stalingrad projde rekonstrukcí. V podzemním podlaží areálu se dle plánů bude nacházet kuchyň, technické místnosti a zázemí pro personál. Tři další patra poslouží přímo klientům. K celému komplexu bude náležet rovněž 27 parkovacích stání.

Součástí zařízení budou i prostory pro volnočasové a relaxační aktivity seniorů. Využívat budou například speciálně vybavené fitness centrum nebo masážní vanu. K dispozici jim bude také kadeřnictví, manikúra a pedikúra. V areálu vznikne i kaple či terapeutická zahrada.

V areálu by v budoucnu mohl vyrůst i další domov

„Budeme moc rádi, když klienti budou naše služby využívat. Do budoucna chceme ještě pracovat na rozšíření nabídky,“ řekla Věra Husáková, regionální ředitelka společnosti SeneCura.



Podle místostarosty Žďáru není vyloučeno, že domov se zvláštním režimem nebude jediným sociálním pobytovým zařízením v této lokalitě.

„SeneCura nám nabízela, že udělají novou výstavbu, a jedno křídlo původní budovy nám nabídli k odkoupení. Zrekonstruují-li stávající objekty, zbývají k využití další pozemky ve vlastnictví SeneCury a také města, o kterých budeme ještě jednat, abychom mohli do budoucna případně vyčlenit pozemek a vybudovat třeba další domov pro seniory,“ uvedl Josef Klement.

Město prostřednictvím své příspěvkové organizace - sociálních služeb, provozuje kromě zmiňovaného seniorpenzionu pro 40 lidí rovněž Dům klidného stáří (DKS) s kapacitou 54 lůžek. Až 205 klientům nabízí pomoc v rámci své pečovatelské služby. Již od příštího roku by v DKS měla vzniknout také čtyři lůžka pro odlehčovací službu.