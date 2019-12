V novém domově pro seniory v Telči sdílejí klienti společný obývák

Polní, Květinová, Luční či Hradecká jsou názvy telčských ulic, které se nyní promítly i do názvů „domácností“, ve kterých žijí obyvatelé nového domova pro seniory v Telči. Ten byl nyní požehnán místním děkanem Josefem Mainclem.



Nový domov, který vznikl v historické zahradě bývalého školního statku, nahradil někdejší domov pro seniory ve Špitální ulici.

„Prostory starého telčského domova byly již nevyhovující. Hrozilo, že nám ho zavřou. Kromě toho tam nebyla služba domova se zvláštním režimem,“ vysvětluje telčský starosta Roman Fabeš, proč bylo nutné hledat nové řešení.

Klienti domova mají nyní k dispozici jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Mohou využít rozlehlou zahradu, aktivizační místnost vybavenou keramickou pecí, kapli, fitness centrum, rehabilitace, masáže či kadeřnictví. SeniorCentrum Telč využívá v Česku ojedinělý koncept, jehož cílem je vytvořit klientům pocit domova.

„Senioři bydlí v domácnostech, kde sdílejí společný obývací pokoj s kuchyňkou a jídelnou, na který navazují pokoje klientů. Vzniká tak přátelská komunita lidí, kteří se navzájem znají,“ popisuje ředitelka telčského domova Marika Krejčí.

Zájem o pobyt je velký

Domov pro seniory má nyní kapacitu šedesát lůžek. Dalších třicet lůžek je pro klienty se zvláštním režimem. Maximální kapacita je však až 130 lůžek. „Aktuálně v domově žije osmapadesát klientů,“ dodala Krejčí.

Zájem o pobyt v novém domově je velký. „Není den, kdy by někdo nevolal nebo nepřišla nová žádost. Aktuálně máme v databázi 160 žádostí o pobyt,“ poznamenala ředitelka zařízení.

Ubytování a strava vyjdou měsíčně na zhruba 11 600 korun. Domovu náleží i příspěvek na péči, který klient pobírá.

Obyvatelé nového zařízení si pobyt pochvalují. Například devětašedesátiletý Jiří Fojt se do Telče přestěhoval z domova v Moravských Budějovicích. „Je to tady všechno nové, bezbariérové a s vozíkem se všude krásně dostanu. Jsem spokojený,“ vykládal.

SeniorCentrum Telč ve spolupráci s Krajem Vysočina a městem Telč vybudovala soukromá společnost SeneCura, která jej také provozuje. Telčské pracoviště je již patnáctým zařízením, které v České republice otevřela.

Primárně je zařízení určeno obyvatelům Vysočiny

Jde o první spolupráci státního a soukromého sektoru v oblasti sociálních služeb na Vysočině. Takový model vyhovuje podle regionální ředitelky SeneCura Věry Husákové oběma stranám.

„Privátní sektor nabízí formu spolupráce s kraji a obcemi jako investor a bere na sebe závazek investice do výstavby domova, což umožňuje městským samosprávám použít ušetřené finanční prostředky na podporu provozu daného domova.“



To kvituje i hejtman Vysočiny Jiří Běhounek. „Je to jedna z cest, jak zajistit prostředky na investice rychleji, než se to daří z veřejných rozpočtů. Těší mě, že obce našly odvahu do toho jít,“ uvedl hejtman a zdůraznil, že domov je zařazen do sítě krajských zařízení.

Jak ujistil generální ředitel skupiny SeneCura Anton Kellner, zařízení bude primárně určeno obyvatelům Vysočiny. „Rozhodně to není tak, že se sem nastěhují Rakušané a rozhodně nebudeme ani stahovat personál do zahraničí,“ řekl.

Společnost v kraji plánuje vybudovat i další domovy, například v Chotěboři či v Humpolci.

Skupina SeneCura je privátním poskytovatelem péče v Rakousku a od roku 2015 je součástí francouzské skupiny Orpea.