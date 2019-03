Stavba soukromého domu pro seniory ve Žďáře ani po třech letech nezačala

Někdejší domov mládeže je ve stejném stavu, v jakém jej soukromý vlastník před třemi roky od Kraje Vysočina koupil. Za nemovitosti s pozemky zaplatil cenu 23,4 milionu korun. Podle aktuálních informací zatím ještě není rozhodnuto, zda se budou objekty rekonstruovat, nebo se zbourají a postaví se nové budovy.

„Naše firma vypracovala koncept ideálního domova pro seniory, který bude mnohem vhodnější než rekonstruovat stávající budovy. Teď se na tom pracuje,“ reagoval na dotaz MF DNES Ondřej Plšek, projektový manažer SeneCury.

„Že nakonec přistoupíme k rekonstrukci, úplně vyloučit nemůžu, ale souvisí to s rozhodnutím města. Nelze vyloučit, že si město vezme jednu ze stávajících budov pod sebe,“ dodal Plšek.

Co na to vedení Žďáru? „Firma zvažuje obě varianty. Ve hře je to, že by část objektu vlastník prodal městu,“ potvrdil starosta Martin Mrkos. Podle vedoucího sociálního odboru města Petra Krábka je využití a případná cena otázkou jednání.



Další setkání a prohlídku budov plánují obě strany do dvou týdnů. V tuto chvíli je podle Ondřeje Plška jisté jen to, že se bude bourat objekt malé tělocvičny a kuchyně.

Pro nemocné seniory má Žďársko nejméně kapacit v celém kraji

Městu s 21 tisíci obyvatel zatím velké zařízení s dostatečnou kapacitou chybí. Sociální služby města nabízí pro lidi s Alzheimerovou chorobou jen 40 lůžek v Seniorpenzionu, který se nachází v pronajaté části hotelu Fit. Ten patří zemědělské skupině Agro Měřín. Klienti Seniorpenzionu by se přemístili právě do nového zařízení.

Podle Petra Krábka je na tom co do kapacit celý ždárský okres nejhůře z celého kraje. „Spousta lidí by ráda řešila situaci svých blízkých, ale zatím nemůže,“ poznamenal Krábek. Očekává, že v květnu by mohlo být známo, kam se žďárský projekt posune.

Kdy si objekt převezmou stavbaři, zatím není jasné. „Záleží také na tom, kdy dostaneme stavební povolení. Během dvanácti až čtrnácti měsíců jsme schopni objekt postavit, nebo zrekonstruovat,“ míní Plšek.

Obě strany chtějí mít v celé věci jasno co nejdříve. „Čím dříve bude projekt hotov, tím lépe. Podle dosavadních jednání by to mělo být v rozumném časovém horizontu,“ uvedl starosta Mrkos.

Zařízení kategorie „domov se zvláštním režimem“, v němž bude nepřetržitý provoz, bude zařazeno do krajské sítě sociálních služeb a bude sloužit nejen klientům přímo ze Žďáru.

Firma podobná zařízení staví v Telči, Humpolci a v Chotěboři

Celý komplex v Komenského ulici se uvolnil sloučením střední průmyslové školy a střední školy technické. Poslední ubytovaní studenti opustili internát v červnu 2015, kraj poté nabídl objekty k prodeji.

Nový vlastník SeneCura provozuje podle svého webu celkem 14 domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, což z něj dělá největšího soukromého poskytovatele péče v České republice.

Společnost je součástí francouzské skupiny Orpea a nyní expanduje i na Vysočinu.

„V Telči budeme otevírat zařízení letos v létě, stavba se 122 lůžky se chýlí ke konci. V Humpolci jde o PPP projekt s 205 lůžky, došlo ke zpoždění, do země se ještě nekoplo,“ řekl Plšek.

Další domov by měl vyrůst v Chotěboři. „Pevně doufám, že ještě letos začneme stavět,“ doplnil Ondřej Plšek.