„Mluvím tak, jak se mi to jeví přirozené. A říkám to, co si myslím. Proto jsem nepřizpůsobivý,“ prohlašuje Max Kašparů. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Vánoční svátky jsou pro všechny, nejen pro věřící. Ale už samotný advent je dárek pod stromeček. Ježíš by i dnes, kdyby se tu objevil, kázal to samé, co tehdy. A to by byl jeho konec. V rozhovoru, který vznikal v době adventu, to říká kněz, psychiatr a podle vizitky i nepřizpůsobivý občan Max Kašparů.