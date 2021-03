Zahodíme respirátory, dáme koncert, jídlo i dovolenou, těší se YesBrothers

„První koncert jsme odehráli v lednu 2019 v Boskovicích - tam to všechno začalo,“ prozrazuje brněnský rodák Miloš Fiala.

Velmi často však společně s bratrem jezdí také do Jihlavy, odkud pocházejí jejich rodiče. A právě v krajském městě Vysočiny, konkrétně v Horáckém divadle, nedávno natočili svůj nejnovější videoklip „Divnej rok“. Jeho tématem je, jak jinak - doba koronavirová.

Vím, že pro vás je muzika život, takže se chci zeptat, jak moc jste s bratrem trpěli právě onen poslední rok?

Měli jsme na rok 2020 velké plány, byl to pro nás důležitý rok. Chystali jsme vystoupení například v O2 areně jako hosté, bohužel koronavirus nám skoro všechno překazil.

Zpívání na veřejnosti bylo zakázáno, jak to bylo u vás doma?

U nás se zatím ještě zpívá. A když se nezpívá, tak se mlátí do bicích. Pokud by někdo hledal klid, u nás doma ho určitě nenajde. (směje se)

Jsou podle vás zavedená opatření adekvátní a nutná? Neodvyknou si kvůli nim lidé chodit na kulturu?

Opatření nejsou zcela jistě příjemná nikomu, něco se ale udělat musí. Asi uběhne ještě nějaký čas, než se znovu začnou plnit haly.

Zasáhl koronavirus nějakým způsobem i vaši rodinu?

Bohužel ano. Na to, jaký žijeme aktivní a relativně zdravý život, jsme nedopadli úplně nejlépe. Brácha i náš táta skončili ve stejný čas s covidem v nemocnici. Naštěstí se zdá, že vše dopadlo dobře.

O tématu pro váš nový song jste tudíž asi měli jasno hned...

Přišlo nám to celé zvláštní, že se nemůže koncertovat, hrát v divadlech a zpívat. Když jsme si v průběhu roku několikrát řekli, že je ten rok divnej… námět na písničku byl na světě. Divadla a koncerty bez diváků, reflektory na prázdná místa, je to něco jako pro malíře malovat bez plátna.

Pomáhal mladší brácha s textem? Měl k němu nějaké připomínky?

Hlavní část textu je na mně, brácha ale často doplní zajímavý nápad nebo myšlenku. Každopádně všechny texty musí projít bráchovou cenzurou. (směje se)

Proč jste si pro natáčení klipu vybrali právě Horácké divadlo v Jihlavě?

Jelikož byla zrušena představení, tak nás napadlo, že prázdné divadlo by bylo pro náš záměr nejlepší. No a rodinné kořeny nás zavedly do Jihlavy, kde je krásné divadlo. Strávili jsme tam jeden parádní natáčecí den se skvělými lidmi. Pro bráchu byla největší „jízda“, když si mohl zahrát na bicí uprostřed hlediště. Musíme všem moc poděkovat.

Pianino, které se v něm také objevuje, je určené pro jihlavské umělce z řad veřejnosti. Bylo nutné ho nejprve naladit?

Znělo dobře, takže ladit jsme ho nemuseli. Měli jsme na výběr mezi více klavíry. Pro klip jsme ale vybrali právě tohle s motivem jihlavského ježka.

Kdy se váš bratr stal oficiálně vaším hudebním parťákem?

Mým parťákem se stal 17. ledna 2006, kdy se narodil, ale na to se asi neptáte. (usmívá se) Musel chvilku trénovat na bicí, než jsme mohli založit kapelu. První koncert pod názvem YesBrothers jsme odehráli v lednu 2019 v Boskovicích.

Při hudbě vypadáte sehraní, ale jak to je v soukromí, umíte se i pohádat?

Vycházíme spolu velmi dobře, i když jako správní bratři se umíme i pěkně chytnout. Například jestli ten groove bicích budeme dávat do písničky, nebo ne. To byste nevěřila, co taková blbost může způsobit. (směje se)

Vím, že bratr hrál několik let fotbal. Bylo složité ho přesvědčit, že hudba je lepší?

Táta nás vedl od mala hlavně ke sportu, takže sport je nedílnou součástí našeho života. Pravdou ale je, že kvůli zranění musel brácha závodní fotbal opustit a bicí pak pro něj byly jasnou volbou. U bicích může dobře uplatnit koordinační schopnosti získané z tréninků.

Jaké jsou vaše hudební plány pro letošní rok?

Rádi bychom vydali další klip, který už je ve fázi rozpracování. Víc ale zatím prozrazovat nebudeme. Novinky ohledně naší kapely ale pravidelně zveřejňujeme na instagramovém profilu YesBrothers.

Už víte, co uděláte jako první, až (tedy pokud) se vrátí život do normálních kolejí?

Vyhodíme všechny respirátory. (směje se) Ale teď vážně. Nejraději bychom odehráli nějaký fajn koncert, hned po něm zašli na dobré jídlo do restaurace a ještě tentýž den odletěli někam na dovolenou. To by byl opravdu super den.

Věříte, že bude v létě možné chodit na koncerty a festivaly?

Myslíme si, že pravděpodobně budou fungovat akce o menším počtu lidí, které bude třeba před koncerty otestovat. Vidíme to prozatím jako jedinou cestu, jak rozehrát naše nástroje i nástroje ostatních kapel.