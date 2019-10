„Já na svoje působení v Dukle vzpomínám rád. A to i přesto, že nám nevyšlo play off. Nicméně základní část byla skvělá, hokejem jsme se bavili,“ pustil se do vyprávění čtyřiapadesátiletý rodák z Pardubic.

Celkově by ovšem právě tahle sezona v kariéře Dominika Haška nijak zvlášť nevyčnívala, nebýt toho, že se na podzim roku 1989 začaly v tehdejším Československu dít zcela zásadní změny...