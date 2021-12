Dlouhé dotační čekání může zvednout cenu oprav ikonického kulturního domu

„Firmu, která práce udělá, už máme vybranou řadu měsíců. Protože se ale jedná o velké výdaje, je k tomu nutná dotace. A na vyjádření, zda jsme uspěli, čekáme už od léta a stále nic nevíme,“ postěžoval si starosta Martin Kamarád.

Město žádalo o dvě státní dotace. Očekávalo vyhodnocení žádosti do letních prázdnin. Pak se termín posouval, naposledy měla mít radnice výsledek do konce listopadu. Nyní už je prosinec a v Přibyslavi stále nevědí, zda s projektem uspěli.

Pro město to má vážné následky. Už v předstihu radnice vybrala v soutěži dodavatele stavebních prací. Ten byl nejprve ochoten garantovat cenu díla 22 milionů korun do konce srpna. Po dotazech vedení města tuto garanci protáhl až do konce listopadu. Nyní už ale město záruku ceny nemá.

„Hrozí nám, že budeme muset soutěž vyhlásit znovu a že se dočkáme mnohem vyšších cen, než jsme dostali v polovině roku,“ podotkl Kamarád.

V nejistotě jsou pořadatelé kulturních akcí, jež se v domě konají. Původně se počítalo s tím, že bude kulturní dům už od druhé poloviny roku zavřený. V provozu může být i nadále, ovšem nikdo nedokáže odhadnout, jak dlouho.

„Činnost v kulturním domě můžeme vždy prodloužit jen o pár týdnů. Momentálně máme garantovaný celý prosinec. Co bude dál, nikdo neví. Že nemají jistotu dlouho dopředu, je velkou komplikací pro pořadatele akcí,“ konstatoval starosta.

V nejistotě tak nejsou jen Kulturní zařízení města Přibyslav, což je organizace, která se o chod domu stará, ale třeba také pořadatelé filmového klubu. Ten už kvůli covidu přišel o loňskou promítací sezonu a na leden chystal oslavy dvaceti let trvání.

„Nějaké možnosti se postupně rýsují. Pravděpodobnou variantou je, že bychom byli v divadelním sále na základní škole,“ uvedl už dříve Jakub Šnýdl, jeden ze zástupců klubu. Čím dál reálnější je však i možnost, že počátek příštího roku klub ještě stráví v kulturním domě.

I po výměně průčelí zachová budova podobu

Ikonická stavba s proskleným foyer, které proslavil film Ene bene s Ivou Janžurovou v hlavní roli, je typickým příkladem socialistické architektury. Už dávno je ovšem za svou životností.

Právě prosklená stěna propouští příliš tepla a je ve špatném stavu. Radnice ji chce vyměnit, ale tak, aby se nezměnila podoba stavby. Součástí zakázky je i výměna vzduchotechniky a systému vytápění, oprava střechy a zateplení.