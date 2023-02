Dalekohledy s sebou. Na Jihlavsku kraj vybudoval novou ptačí pozorovatelnu

Konstrukce umožňuje pohledy do tří stran, a to jak pro sedící, tak i pro stojící pozorovatele. „Je to stavba s nízkými uzavíratelnými průhledy v různé výšce, aby nebyl vidět pohyb lidí uvnitř. To přispěje k nerušenému pozorování ptáků,“ popisuje krajský radní pro oblast životního prostředí Pavel Hájek.

Podle něj docházelo k rušení ptactva především přibližováním pozorovatelů až k okraji rybníka. Nyní jsou lidé soustředěni do jednoho místa, odkud mohou sledovat hnízdění i krmení mláďat.

„Ptačí pozorovatelna může být zajímavým cílem výletů po okolních pěších stezkách a cyklotrasách. Ptáky tady může pozorovat kdokoli kdykoli a zároveň se můžete zaposlouchat do zvuků místní bohaté fauny. Doporučuji vzít si s sebou dalekohled,“ dává tip Hájek.

Rybník, který se nachází u Příseky na Jihlavsku patří mezi přírodní památky a se svými šesti hektary se řadí mezi významné ornitologické oblasti. Pravidelně se tu vyskytují a rozmnožují zvláště chráněné a ohrožené druhy ptáků. Hnízdí zde například moták lužní a moták pochop, potápka malá a chřástal vodní.

Daří se tu ale také obojživelníkům. Vyskytuje se tam rosnička zelená, blatnice skvrnitá, skokan krátkonohý a skokan skřehotavý. Jako cenný označují ochránci přírody i výskyt měkkýše s názvem lištovka lesklá.