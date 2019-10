Nastal podzim, mnohé obyvatele domů na Vysočině překvapují netopýři

Záchranu netopýra ušatého řešili ochranáři koncem září třeba přímo v centru Žďáru nad Sázavou, na pěší zóně v Nádražní ulici. Zmatený, bez uší, jen zhruba šesticentimetrový živočich tam přistál přímo na zemi, kde hrozilo, že by jej mohl někdo zranit.

Naštěstí se ho ujal náhodný chodec a přinesl jej na Správu CHKO Žďárské vrchy. Z úkrytu netopýra vyhnaly pravděpodobně rekonstrukční práce, které v ulici probíhají.

„Byl nejspíš trochu mimo z toho, že byl vyrušený uprostřed dne, proto přistál na ulici. Jinak to byl zdravý sameček. Netopýr ušatý patří k méně běžným druhům, které nám lidé donesou. Loni byli všichni netopýři, které jsme vypouštěli nebo od nás putovali do záchranné stanice v Pavlově, netopýři pestří,“ podotkla Kateřina Machová.

A jak by měli lidé, k nimž do bytu tito tvorové zavítají, postupovat? Pokud je netopýr viditelně zraněný, vyhublý nebo má v nepořádku srst, je lepší volat rovnou záchrannou stanici.

Stačí v bytě zhasnout otevřít okno a čekat. A raději nesahat

„Pokud je zdravý, záleží na situaci. V bytě stačí zhasnout, nechat otevřené okno a nějakou dobu počkat. Pokud netopýr spí, zkusíme vydržet do soumraku a okno otevřeme, jakmile se netopýr aktivuje. Chvilku jim trvá, než se plně probudí. Mohou ještě párkrát v rámci rozcvičky přeletět místnost, než zamíří k oknu,“ poradila Machová.

Zároveň upozornila, že je lepší na tyto tvory nesahat, a je-li to nutné, raději v rukavicích nebo pomocí nějakého ručníku. „Někteří netopýři se při odchytu mohou vztekat - prskají a ukazují řadu ostrých zoubků. Člověka sice jen tak nepokoušou, ale rukavice je jistota pro nás i pro zvíře,“ vysvětlila Machová.



Ochranáři také zdůrazňují, že vypouštění netopýrů je možné zhruba do konce října, v závislosti na počasí. Ve chvíli, kdy je venku méně než deset stupňů nad nulou a už nelétá hmyz, totiž hrozí, že by tento zvláště chráněný živočich mohl umrznout nebo umřít hlady.

Lidé, kteří na netopýra narazí během chladného listopadu, by měli raději volit opatrný odchyt. „Poté je dobré zvíře dát do pečlivě zavřené, ale prodyšné krabičky s miskou vody a zavolat záchrannou stanici. Tam netopýra v případě potřeby dokrmí, nechají ho v chladu zazimovat a na jaře jej vypustí zpět do přírody,“ dodala Kateřina Machová.