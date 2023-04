Nížkovská pouť táhne, i v časech drahoty se stále jezdí za lidové ceny

Nížkov má v pouťovém kalendáři výjimečné postavení jak termínově, tak i cenami. „Každý starosta se snaží jít s cenou co nejníž. Ale nevím, zda jsou ceny někde jinde takto nízko jako u nás,“ přemítá nížkovský starosta Bohuslav Musil.

V Nížkově však nejde o žádnou novinku, ceny se tady drží při zemi už řadu let. „Nájem vybíráme, ale pronajímateli poutě jsme jej v posledních letech snížili, díky tomu můžou provozovatelé jezdit za takové ceny. Je to služba občanům,“ vysvětluje Musil.

Obec z nájmu platí například náklady na dopravní uzavírku návsi.

S kolotoči do Nížkova v posledních letech nejčastěji jezdí rodina Hubených z Dobronína u Jihlavy. „Naše ceny se odvíjí od výše poplatku, který obci platíme. Je to takový ústupek ze strany obce, nechtějí mít přehnané jízdné na atrakcích, tomu uzpůsobili nájem a my si můžeme dovolit vozit za takové ceny,“ vysvětluje Anna Hubená, která provozuje autodrom.

Žďár šel na dvojnásobek, stejně tak atrakce

Podle ní nejsou všude tak ochotní jako v Nížkově. „Nemohli bychom vozit za 40 korun a dát 200 tisíc za místo. Jsou ještě vedlejší poplatky, energie, pohonné hmoty, pracovní síla, to všechno musíme počítat,“ argumentuje.

Pro příklad opačné praxe (i když jsou obě akce svojí velikostí nesrovnatelné) není třeba chodit daleko. Ve Žďáře nad Sázavou, kde se koná každoročně v půlce května jedna z největších poutí v Česku, se loni děti vozily za více než dvojnásobné ceny ve srovnání s Nížkovem. Labutě stály 70 korun, drtivá většina větších atrakcí včetně autodromu rovnou stovku.

„Do Žďáru jezdí syn s lavicí a dcera s labutěmi. Loni tam město zvedlo poplatek na dvojnásobek. V Nížkově je to udělané rozumně, to je celé,“ srovnává Anna Hubená.

Pro světské z Dobronína byl Nížkov první letošní štací. Pravidelně jezdí také do Luk nad Jihlavou, Měřína či Brtnice. Do Polné kvůli střídání s konkurencí každý druhý rok.

Do Nížkova se rádi vrací i návštěvníci

Také řada návštěvníků se ráda vrací. „Do Nížkova jezdíme každý rok. Je to první pouť, děti se těší, spojíme to s výletem, navíc tady máme známé. Ceny jsou překvapivé, člověk dneska kouká na korunu. Doufám, že se děti vyřádí tady a nebudou už chtít na žďárskou pouť,“ prohodila s úsměvem maminka tří dětí Jana.

V Nížkově se letos objevilo deset atrakcí a po letech i střelnice, kterou si místní přáli.

Místní kostel je zasvěcený svatému Mikuláši, který má ovšem svátek v prosinci. „Od roku 1691, kdy o to nížkovský děkan Čapek požádal na vyšších místech, je pouť stanovena na druhou neděli po Velikonocích. Od té doby to u nás chodí takto,“ připomněl tradici zastupitel a kronikář Zdeněk Jeřábek.