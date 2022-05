Obyvatelé Velkého Meziříčí vyhnali z náměstí pouť, opozice protestuje

„Oceňujeme snahu vedení města hledat pro využití areálu Svitu nové netradiční akce, avšak umístění pouťových atrakcí a stánků v tomto prostoru považujeme za nevyhovující. Často slýcháme žádosti obyvatel o zvýšení atraktivity náměstí, které je navštěvováno stále menším počtem občanů a turistů,“ upozornili ve společném prohlášení opoziční zastupitelé za ČSSD, Meziříčské fórum a KDU-ČSL společně s Ivanou Bíbrovou, koaliční zastupitelkou za uskupení Společně VM, z nějž však kvůli rozdílnosti názorů loni vystoupila.

Zástupci opozice upozornili, že vzhledem k plánované rekonstrukci náměstí a přilehlých ulic v roce 2024 bude už pořádání pouti ve Svitu nezbytné, proto by centrum mělo být alespoň nyní, kdy je to možné, využito právě pro tuto tradiční akci.

Podle starosty Alexandrose Kaminarase (Společně VM) však vedení města záměr, který si odhlasovali i obyvatelé, měnit nehodlá.

„Jsou proti tomu námitky, protože je to změna oproti léta zaběhnutému systému. Stejně tak ale byly v minulosti výhrady proti konání pouti na náměstí, kde některým lidem vadilo umístění atrakcí v historickém centru. Proto jsme uspořádali i letošní anketu,“ vyjádřil se Kaminaras. Pro variantu Svitu se v ní vyslovilo 190 hlasujících, zachování akce na náměstí podpořilo 169 občanů.

Podnikatelé na náměstí se nemusí bát o tržby

Nový koncept akce má přinést více možností vyžití pro obyvatele i návštěvníky Velkého Meziříčí. Ve Svitu bude atrakcí o něco víc než dosavadních dvanáct, protože je tam dostatek prostoru. Také stánků může přibýt.

„Druhou výhodou pro veřejnost je i kulturní program, jímž bude pouť nově obohacena a umožní i zapojení města do pouťového dění. A o tržby se tak nemusejí obávat ani místní podnikatelé sídlící na náměstí,“ zdůraznil starosta.

Pouť se bude konat o víkendu 18. a 19. června. Už v pátek 17. června večer se na náměstí uskuteční klasická vícegenerační taneční zábava. „Předpokládáme, že pokud vyjde počasí, mohla by přilákat několik stovek lidí,“ konstatoval Kaminaras.

Další den odpoledne pak pódium ožije dvouhodinovým programem pro děti. Sobotní večer bude patřit 13. ročníku akustického festivalu Bezproudoff, kde se představí tři kapely, a v neděli se lze těšit třeba na lidové písně a dechovku.

Případný hluk z poutě lze vypnout

„Jedná se o různé žánry, takže by si měl na své přijít opravdu každý,“ uvedl Kaminaras. Program se bude odehrávat před radnicí, a to na pódiu, které tam už následně zůstane instalováno a bude využito pro tradiční sérii akcí Velkomeziříčské kulturní léto.

Město je připraveno i na verzi, že muzika a hluk z provozu atrakcí budou rušit doprovodný program v centru. „Mezi náměstím a Svitem je řada domů. Ozkoušeno to ale není, takže uvidíme, co to udělá. Pokud by však k rušení docházelo, máme v nájemní smlouvě s provozovateli atrakcí, že jsou povinni produkci ztišit či vypnout, budou-li o to požádáni,“ podotkl starosta.

Areál Svitu bude o pouti sloužit i motoristům. „Po celý víkend bude část plochy vyhrazená pro parkování,“ sdělila Zuzana Najtová z radnice. Odstavná místa pro osobní auta se budou nacházet v části areálu směrem k Čechovým sadům.