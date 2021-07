Žďár nad Sázavou se nakonec zřekl i náhradní poutě, kvůli covidu a dopravě

„Hlavním důvodem zrušení je dopravní omezení na státní silnici I/ 37 v bezprostřední blízkosti pouti a těžko dosažitelné požadavky na opatření proti šíření koronaviru,“ zdůvodnil mluvčí města Matěj Papáček.

Ředitelství silnic a dálnic od půlky července opravuje klíčový průtah městem v úseku Jugmannovy a Bezručovy ulice. Platí tam částečná uzavírka, kyvadlový provoz je řízen semafory a ve špičce vznikají kolony ucpávající město.

„Omezení komplikují dopravu již sama o sobě a ve chvíli, kdy by měly na ovál u zimního stadionu vjíždět kamiony s atrakcemi, by doprava dostala ještě další ránu. Nemluvě o stovkách automobilů, kterými by se návštěvníci pouti chtěli dostat co nejblíž,“ zmínil mluvčí.

Město své rozhodnutí opírá také o stále platná protiepidemická opatření. „Samotné oplocení celé akce, kontroly testů, omezení počtu osob a další opatření jsou sama o sobě zvládnutelná, i když náročná,“ řekl mluvčí s tím, že by se prostor pro stánky a atrakce zúžil pouze na prostor víceúčelového oválu u zimního stadionu a autocvičiště.

Zástupkyni světských rozhodnutí města mrzí. „Ale tušili jsme, že to tak dopadne. Do Žďáru jsme se chystali, nicméně po loňské zkušenosti (město zrušilo pouť v náhradním termínu i v roce 2020, pozn. red.) už máme připravený záložní program,“ reagovala Anna Dykovská, jejíž rodina provozuje řadu atrakcí včetně obřího kola.

Podle jejích zkušeností je letos velkých poutí méně, nebo se konají v omezené míře.

Hlavní žďárská pouť je spojená se svatým Janem Nepomuckým, kterému je zasvěcen kostel na Zelené hoře. Církevní část pouti se letos uskutečnila v obvyklém termínu v půlce května pod širým nebem.