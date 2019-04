Jihlava bude bez pouti. Kolotoče se na náměstí nehodí, řekli noví radní

„Vytipovali jsme asi deset lokalit, kde by se pouť mohla konat. Ale v tuto chvíli nemáme připravenou žádnou, která by mohla dobře sloužit jihlavské pouti,“ pronesl Tomáš Koukal, vedoucí magistrátního odboru školství a kultury.

Neprošla ani varianta, že by se pouť mohla umístit do amfiteátru letního kina v lesoparku Heulos. Podle vyjádření primátorky Karolíny Koubové (Fórum Jihlava) se totiž provozovatelé kolotočů do tohoto prostoru nevměstnají.

„Jejich atrakce jsou tak velké, že se na zpevněnou část skutečně nevejdou. A travnatá plocha by těžkou techniku neunesla,“ pronesla primátorka.

Pouťové atrakce zaplnily Masarykovo náměstí vždy před koncem školního roku v posledních třinácti letech. Podle vedení města má být letošní výpadek pouze ojedinělý.

„Do příštích let chceme mít ve městě plochu, kde by mohla být pouť nebo i cirkusy. Tyto služby chceme lidem zajistit i nadále,“ slibuje Koubová.

Na náměstí vedení města nechce kolotoče pustit z toho důvodu, že údajně nekorespondují s historickou kulisou města. „Nejsme v tom jednotní, ale za mě je to dehonestace prostoru. A odmítám o tom mluvit jako o pouti. Jsou to pouze atrakce,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Laštovička (ODS).

V budoucnu by se však prý mohly poutě na náměstí vrátit. Musely by ovšem mít jinou podobu než ty dosavadní. „Chtěl bych, aby pouť byla koncipovaná s jistou nadstavbou, jako třeba svatomartinský průvod nebo Havíření. Proto je pro mě přijatelnější ji tady rok nemít a vymyslet něco lepšího,“ dodal náměstek primátorky Vít Zeman.