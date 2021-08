Žďár pouť z obav z covidu zrušil, Bystřice ji pro tisíce lidí uspořádá

Pouťové stánky a atrakce, sraz veteránů, filmový festival s promítáním a návštěvami významných osobností plus celá řada kulturních a společenských akcí. Tak bude bystřická Vavřinecká pouť, jejíž program odstartuje už v pátek. Jedna z největších akcí, jež se ve městě během roku konají, se pravidelně stává cílem tisíců místních i přespolních návštěvníků.



Vzhledem k rozsahu události a probíhající pandemii vedení města uspořádání pouti zvažovalo.



„Epidemiologický vývoj sledujeme a v současné době je podle nás příznivý. S dodržováním platných opatření počítáme. Vše nám tedy hraje do karet. Lidé už potřebují nějaké povyražení, zábavu, chtějí vystoupit z té koronavirové bubliny obav a zákazů,“ míní bystřický starosta Karel Pačiska.

Město se tak nebude držet vzoru například blízkého Žďáru nad Sázavou, kde nedávno „odpískali“ po květnovém i náhradní zářijový termín pouti. Důvodem zrušení byly krom dopravního omezení na státní silnici I/37 v bezprostřední blízkosti pouti i těžko dosažitelné požadavky na opatření proti šíření covidu.

„Samotné oplocení celé akce, kontroly testů, omezení počtu osob a další opatření jsou sice sama o sobě zvládnutelná, ale náročná,“ uvedl mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček. Pravdou však je, že zatímco Bystřice během pouťového veselí sčítá návštěvníky „jen“ na tisíce, v okresním městě jde o čísla až desetinásobně vyšší.



Historické vozy zaplní celé náměstí

Vavřinecká pouť ale zase nezve pouze na houpačky a kolotoče, řada lidí vyhledává tuto akci hlavně kvůli bohatému doprovodnému programu, jenž je na víkend připraven.

Výběr z programu Vavřinecké poutě Pátek: večerní pouťová zábava (výletiště Pod Horou) Sobota: celé dopoledne - Memoriál Františka Proseckého, sraz historických vozidel, 13.00 odjezd posádek z Masarykova náměstí Neděle: Svatovavřinecké bohoslužby v ranních hodinách. V poledne vystoupení na náměstí k hasičskému výročí. Hodinu po poledni odstartuje přehlídka dechových hudeb. O půl páté je naplánováno rytířské klání.

„Mezi hlavní ‚taháky‘ rozhodně patří sobotní Memoriál Františka Proseckého, tradiční a opravdu gigantická akce s velkou účastí posádek. Veterány vždy zaplní celé náměstí a podívat se na ně chodí plno lidí,“ vylíčil Pačiska.

Historických vozů, převážně značky Tatra, ale i mnoha dalších, přijelo loni přes tři sta.



„Vydal jsem tehdy 330 čísel, pak už jsme to museli stopnout, protože by se auta na náměstí nevešla, nebylo kde parkovat. U nás platí, že kdo přijede jednou, rád se vrací. Takže předpokládám, že tento rok bude účast minimálně stejná,“ uvedl organizátor František Prosecký, majitel bystřického Depozit - Muzea veterán Tatra klubu.

Letos se podle něj mohou lidé těšit na trojici závodních Tater 603, jež bude možné si během sobotního dopoledne důkladně prohlédnout, a před polednem budou veřejnosti i blíže představeny. Dále nebudou chybět například předválečné stroje a nákladní vozy značky Tatra či modernější Tatry 613. Zhruba hodinu po poledni veterány Masarykovo náměstí opustí a vyjedou směr Svratka, kde řada účastníků memoriálu zavítá na tamní Retroden.

Na „filmovou“ část poutě přijedou režiséři

„Po odjezdu vozidel už patří náměstí pouťovým atrakcím, a to jak v sobotu, tak v neděli,“ dodal bystřický starosta s tím, že v centru města se po celý víkend konají i koncerty různých žánrů, jarmark, připraveny jsou ukázky hasičské techniky, projížďky na koních či rytířská klání. Samozřejmostí je i duchovní součást pouti - bohoslužby v kostele svatého Vavřince.

Na pátek připadá v Bystřici zrovna i start několikadenního filmového festivalu Start Film Fest. Nabídne promítání nejen českých a slovenských snímků - od „animáku“ přes muzikál až po komedie, ale i setkání s významnými osobnostmi filmového světa.

V sobotu na festival zamíří režisér Tomáš Vorel, představí svůj film Cesta domů. Režisér F. A. Brabec dorazí do Bystřice ve středu, a to se snímkem Gump – pes, který naučil lidi žít. Jedním z hlavních lákadel festivalu, jenž potrvá do 13. srpna, je čtvrteční návštěva zpěváka Mira Žbirky, hlavního aktéra životopisného filmu Meky. Diváci budou moci jak zhlédnout tento snímek, tak si i užít Žbirkův koncert.

Součástí festivalu je také projekce soutěžních studentských filmů. Ta letos proběhne prostřednictvím živého vysílání na Facebooku akce.