Žďár odsouvá tradiční pouť na podzim, odkládají a ruší se i další akce

Žďárská pouť se původně měla uskutečnit v půlce května, pojí se totiž se svátkem svatého Jana Nepomuckého (16. května), kterému je zasvěcen kostel na Zelené hoře.



„Světskou část pouti přeložíme. Atrakce začnou najíždět do města 30. srpna, hlavní pouť bude 4. a 5. září. Zatím stále ještě zvažujeme, v jakém rozsahu tato akce bude, pravděpodobně nezasáhne za Sázavskou ulici,“ informovala místostarostka Ludmila Řezníčková.

Každoročně bývá na žďárských Bouchalkách hodně rušno, kolem sportovišť bývá rozložená zhruba stovka atrakcí a dvě stě stánků.

Vedení města se rozhodlo pro stejný postup jako loni. I tehdy odložilo pouť na září, nakonec však nebylo možné ji uspořádat ani v náhradním svatováclavském termínu.

„Věříme, že to bude letos v září možné,“ doufá Řezníčková s tím, že provozovatelé akcí rozhodnutí o nezrušení, ale přesunutí akce vítají.

Žďár už také zrušil pálení čarodějnic na konci dubna a červnové městské slavnosti. „Budeme se snažit Den Žďáru přesunout do letních měsíců. Možná jej zařadíme do Slavností jeřabin,“ podotkla Ludmila Řezníčková.

Brod bude opět bez Zahrady i Trhu řemesel

Osud městských oslav řeší také sousední Nové Město na Moravě. „Slavnosti Nova Civitas bývají v červnu. Akci zatím nerušíme a počítáme s oběma variantami. Pokud přijde rozvolnění, uspořádáme je, pokud ne, tak nebudou. Akci nebudeme přesouvat, ale zřejmě bychom zvětšili jindy komorní akce, třeba Svatováclavské slavnosti nebo Slavnosti medu,“ reagoval starosta Michal Šmarda.

„Je lepší stávající akce posílit, než mezi ně vkládat nějakou další,“ dodal.

Havlíčkův Brod i letos přijde o velkou výstavu Zahrada 2021 na konci dubna. „Vzhledem ke stávající a nelepšící se epidemiologické situaci se výstava konat nebude,“ oznámili v předstihu organizátoři na webu akce. Neuskuteční se ani jarní Trh řemesel, plánovaný na osmého května.



Podzimní knižní veletrh, jehož jubilejní třicátý ročník byl loni zrušen, se má konat v termínu 15. a 16. října.

Jeho organizátorka Markéta Hejkalová s velkým předstihem chystá letošní ročník hned v několika variantách. Jedna z nich počítá s tím, že by se část veletrhu odehrála pod širým nebem na Havlíčkově náměstí. Hejkalová už vedení města požádala o jeho pronájem a zapůjčení dvaceti stánků.

Havíři se průvodu zatím nevzdávají

Organizátoři jihlavského Havíření, naplánovaného na 18. až 20. června, se zatím nevzdávají.

„Trpělivě čekáme. Když to půjde, tak havířský průvod uděláme. My jsme připraveni, děti chtějí, rodiče je přihlašují. Budeme čekat do data, než některý z ministrů, který neví, co bude zítra, řekne, co smíme a co nesmíme,“ glosuje organizátor Milan Kolář.

Stejně přistupuje k multižánrovému festivalu Prázdniny v Telči (30. července až 15. srpna), který rovněž pořádá. „Všechno připravujeme,“ hlásí Kolář.

Naopak škrtnutá už je celá řada velkých hudebních festivalů. Neuskuteční se humpolecký Bernard Fest ani Sázavafest ve Světlé.

S ročníkem 2021 už nepočítají ani pořadatelé jihlavského Vysočina festu plánovaného na 8. až 10. července. „Nedovedu si představit, že by se v červenci sešlo 10 tisíc diváků v letním kině. Zatím čekáme na oficiální stanovisko vlády ohledně voucherů a dalších záležitostí se vstupenkami,“ reagoval za organizátory Pavel Vlašín. Náhradní variantou by mohly být jednotlivé koncerty kapel Mirai a Chinaski.