Pouť má zmizet z náměstí natrvalo, radnice ji chce v zámeckém parku

Konání podzimní pouti v parku už s předstihem schválili radní. Informace o rozhodnutí se však neobjevila na sociálních sítích města ani na webových stránkách. Někteří občané si to odvodili z inzerátů na pronájem stánkových míst, které Světlá zveřejnila.

Že tak skutečně rozhodla rada města, potvrdil starosta František Aubrecht (KDU-ČSL). „Ano, pouť se letos uskuteční opět v zámeckém parku. Při rozhodování pomohly zkušenosti z loňského roku, kdy se pouť, byť byla ve skromnějším provedení, vydařila,“ konstatoval.

Názory obyvatel Světlé, které se objevují na sociálních sítích, se však velice různí. „Vždyť v tom parku to bylo žalostné,“ posteskl si například Michal Bakeš. „Pro děti to bylo lepší v parku. Ale já měla ráda tu velikou pouť,“ uvedla na Facebooku Barbora Vlčková.

„Sice mi to nejdřív přišlo líto vůči parku, ale nakonec se mi pouť 2022 moc líbila. Nebylo milion zbytečných stánků, děti se vyřádily na atrakcích a bylo to takové pohromadě,“ pochvalovala si ale třeba Jaroslava Smetanová.

Nejprve festival, pak pouť

Loni mnozí z obyvatel města nenesli přesun pouti do parku vůbec snadno. Proti stěhování se dokonce městem šířila petice. Sepsal ji student Jakub Stočes, mladý aktivista, který se zajímá o dění ve městě a prezentuje se jako člen Mladého Pirátstva.

Ve veřejné výzvě upozorňoval na velké zatížení parku, které zeleni způsobí dva měsíce předtím festival Sázavafest. Rovněž kritizoval nadměrný hluk i přítomnost těžké techniky a mohutných atrakcí na trávnících mezi stromy a keři. Petice loni nasbírala přes sto podpisů.

Proti pořádání pouti se Jakub Stočes vymezuje i letos. „Petici už psát nebudu, loni neměla žádný význam. Letos zkusím jinou formu nesouhlasu,“ prozradil s tím, že všechny výtky, které na adresu pouti adresoval loni, platí i v letošním roce.

Plus má jednu navíc. „Loni vedení města tvrdilo, že pouť je v parku jen výjimečně, protože ještě není dokončená rekonstrukce náměstí. Letos bude náměstí hotové, přesto se na něj pouť nevrátí. Nepovažuji to za férové jednání,“ vyčetl vedení města.

Podle starosty Aubrechta je ovšem nyní, pár měsíců před dokončením úprav, jasné, že velká Svatováclavská pouť na náměstí Trčků z Lípy je minulost, která se už nevrátí. Vedení města na novém veřejném prostranství, jehož proměna přišla na více než 70 milionů korun, už pouť nechce. Letos ani nikdy v budoucnu.

„Náměstí je nyní jinak členěné, část má parkovou úpravu. Na pouť už tu není místo. Navíc to bylo problematické s dopravními omezeními i s hlukovými limity. Pouť na náměstí mnoha obyvatelům komplikovala život. Toto všechno v parku odpadá,“ vysvětluje nyní Aubrecht.

Jak dodal, letošní pouť by se měla podobat té loňské. Víc místa ovšem bude na stánky s pouťovým zbožím. Jejich absence byla loni nejvíce kritizovaná. „Stánkový prodej se vrátí, bude součástí poutě. Ale už nebude v tak masivním rozsahu jako při pouti v centru města,“ podotkl starosta. V minulosti se stovky stánků táhly z náměstí až do poloviny cesty k nádraží.

Zviditelnění zámku

Podle sdělení Aubrechta by se k pouti měl přidat i světelský zámek. Jeho nový majitel je více obchodník než zámecký pán. Z poutě v těsném sousedství zámku proto chce i více těžit.

„Je to tak. Rozhodnutí o opětovném umístění pouti do parku jsme uvítali. Přispěje to ke zviditelnění zámku. Jakým způsobem se na pouti budeme podílet, oznámíme později,“ vzkázal ředitel Zámku Světlá Kryštof Kment.

„Nemyslím si, že je správné při pořádání kulturních a společenských akcí takto zohledňovat zájmy soukromého podnikatele,“ má však proti tomuto spojení námitky Jakub Stočes.

Svatováclavská pouť ve Světlé nad Sázavou se koná každoročně na konci září. V minulosti byla svým rozsahem i počtem stánků a atrakcí považována po žďárské pouti za druhou největší na Vysočině a jednu z největších v celé republice.

Vždy se konala na náměstí Trčků z Lípy a v přilehlých ulicích. Tradici přerušil rok 2020, kdy pouť nedovolila pořádat proticovidová opatření. V následujícím roce se kvůli začínající rekonstrukci prostranství a přetrvávající pandemické situaci její rozsah podstatně omezil.

Loni zvažovalo město její zrušení kvůli rekonstrukci náměstí, nakonec se ji rozhodlo výjimečně uspořádat v zámeckém parku. Z výjimky však může být věc trvalá. „Zatím je umístění schváleno na letošní rok. O dalších letech ještě jasno nemáme,“ pravil František Aubrecht.