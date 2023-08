Orel Addy slaví třicetiny, gurmán je miláčkem chovatelů záchranné stanice

Orel Addy se do Pavlova dostal v roce 1995, ve svých dvou letech, a to ne zrovna obvyklým způsobem. Stanice se stará především o zraněné či handicapované živočichy. Addy byl však zdravý, nic mu nechybělo. Ba právě naopak.

„Orla tehdy zabavila Česká inspekce životního prostředí. Pochází ze Slovenska, kde byl jako velmi malý bez povolení odebrán z hnízda a vycvičen k sokolnickým účelům. Chovateli pak byl zabaven,“ popisuje ředitel pavlovské stanice Zbyšek Karafiát.

Protože byl orel ochočený a vytvořil si k lidem vztah, nemohl se vrátit do přírody. Nedokázal by si v ní obstarat potravu. „Vracel by se k lidem. Ulovil by maximálně na zahradě kuřata,“ líčí ochránce zvířat.

K sokolnickým účelům a ukázkám byl orel Addy dlouho využíván i v pavlovské stanici. Staral se o něj zkušený sokolník. Dravce míval uvázaného na lanku a ukazoval ho dětem či návštěvníkům.

Pobyt v pavlovské stanici si Addy užívá

Větší volnost dostal až poté, co sokolník před deseti lety odešel. To ve stanici pro Addyho vyrostla menší voliéra. „Ale už je malá a celkově dosluhuje. Připravujeme stavbu nové a větší v zadní části areálu,“ podotkl Zbyšek Karafiát.

Měla by být hotová do dvou let, Addy by ji tak mohl dostat k výročí třiceti let pobytu v Pavlově.

Podle pracovníků stanice je velice reálné, že se toho Addy dožije. Orel skalní patří mezi dravce dožívající se nejvyššího věku. V přírodě mohou jedinci tohoto druhu prokazatelně žít až 40 let, v zajetí se dožívají i více než padesáti.

Pobyt v Pavlově si Addy užívá. „Stal se z něho velký gurmán. Nestačí mu jen tak něco, vybírá si. Jeho krmení patří k nejdražším,“ směje se Karafiát. Obyčejná kuřata Addyho příliš nelákají, mnohem raději si dá morčata, laboratorní potkany, křepelky či dokonce králíky.

Chystá se oslava i s dortem

Že se do stanice dostalo zdravé zvíře prostřednictvím České inspekce životního prostředí, není zrovna obvyklé. Občas se to ale přihodí. A zrovna letos mohl mít Addy nového parťáka.

„Pokud zabaví ochočeného dravce, který by ve volné přírodě nepřežil, nabízí je inspekce právě záchranným stanicím. Takovou nabídku jsme dostali i letos. Ale bohužel jsme museli z kapacitních důvodů odmítnout,“ prozradil ředitel pavlovské stanice.

Ochránci pro Addyho připravili oslavu kulatin na sobotu 19. srpna. V době od 13 do 17 hodin čeká na ty, kdo do stanice zavítají, program. Zájemci se vedle dortu a gratulace samotnému oslavenci mohou těšit na malování na obličej, fotokoutek, na kvízy, nejrůznější ekohry nebo na opékání špekáčků. Chybět nebudou nafukovací brána či skákací hrad.